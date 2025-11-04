行山誤踩「天然彈床」驚見兩蛇後急逃　內行人：可能是眼鏡王蛇窩

江西上饒一名李姓女子近日與朋友登山健行時，誤將一處地面鬆軟的區域當作「天然蹦床」跳躍，豈料之後竟遇到兩條蛇，嚇得她連忙撤離。



李小姐回憶，當時山中沒有訊號，兩人邊走邊拍攝約3小時，發現蛇後立刻折返，花了一個半小時才走出山區：

如果被咬，山裡難走、車又進不去，根本沒辦法求助。

行山誤踩「彈床」 豈料竟遇兩條蛇 事主「後知後覺，有些後怕」：

據《極目新聞》報導，李小姐返程後將影片上傳網路，才從網友留言得知自己踩踏的地方竟是蛇窩，直呼：「後知後覺，有些後怕（害怕）」，也提醒其他登山客切勿模仿。多名網友根據影片判斷，她誤踩的區域極可能是眼鏡王蛇巢穴。

央視科教頻道紀錄片顯示，眼鏡王蛇築巢時常以枯枝落葉堆出中空結構，外觀看似柔軟平整，與李小姐誤踩的「彈跳地」極為相似。該蛇類通常在繁殖期築巢，女子當時見到的兩條蛇，極可能是一對配對中的成蛇。資料指出，若巢穴遭人破壞，眼鏡王蛇通常會棄巢離開。

有專家指出，這類知識屬於冷門領域，一般登山客難以分辨危險地形。枯枝敗葉下若有空洞結構，踩上去會感覺柔軟有彈性，容易誤以為只是自然地勢。若因此驚動蛇群或遭咬傷，後果恐怕不堪設想。李小姐事後雖無大礙，但坦言得知真相後「越想越後怕」。

野外徒步看似悠閒，其實潛藏不少危險。許多遊客臨時起意出行，未充分評估天氣變化或野生動物風險；也有人誤以為山上溫度與山下相同，忽略高海拔寒冷與氣候劇變，導致失溫等意外頻傳。

專家提醒，若在野外遇到鬆軟地面或不明凹陷處，應保持警戒，不要隨意踩踏或跳躍。登山途中若遭蛇咬，更要冷靜處理，避免奔跑導致毒液擴散。由於山區救援不易，部分地區缺乏血清與專業醫療設備，任何一次輕忽都可能釀成無法挽回的後果。

