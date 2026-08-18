iPhone 18 Pro傳9月登場！盤點12大升級　首搭可變光圈、深櫻桃色

iPhone 18幾時出？iPhone 18 Pro、Pro Max以及首款摺疊機型iPhone Ultra將於9月上旬發布，9月下旬開售，常規iPhone 18、入門款iPhone 18e、第二代iPhone Air推遲至2027年3月亮相。



受晶片、存儲成本上漲影響，iPhone 18 Pro起售價預計較上代上漲200至300美元（約港幣1570元到2350元）。

Face ID的泛光照明器將移至屏幕下方，從而為更小的動態島騰出空間。（X@theapplecycle）

iPhone 18 Pro的12項升級，能吸引到你買嗎？

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雖然外觀方面，iPhone 18 Pro系列與iPhone 17 Pro系列整體保持一致，但實際上的升級並不小，至少有12項主要升級。

具體如下：

1. 縮小動態島：Face ID的泛光照明器將移至屏幕下方，從而為更小的動態島騰出空間。

2. LTPO+顯示屏：繼續採用6.3英寸和6.9英寸的屏幕尺寸，但將使用所謂的LTPO+顯示技術，有望帶來更長的電池續航。

3. 深櫻桃色：將新增「深櫻桃色（Dark Cherry）」特別配色，同時保留淺藍色、太空灰和銀色，現有的橙色和深藍色預計將停產。

4. 後置陶瓷護盾redesign：MagSafe區域的後置陶瓷護盾外觀將更加磨砂化，並與背板融為一體，告別當前的雙色調設計。

5. A20 Pro晶片：採用台積電第一代2nm工藝製程，相比A19 Pro晶片的3nm工藝，在性能和能效上將有顯著提升。

6. 自研C2基帶：蘋果自研的第三代C2基帶將首次亮相，延續C1X晶片在速度和能效上的優勢。



坊間流傳iPhone 18 Pro將會主打Dark Cherry這顏色。（AI生成圖片）

7. 衛星5G：藉助C2基帶，iPhone 18 Pro系列有望支持通過衛星進行5G網絡連接，實現無Wi-Fi或蜂窩信號時的網頁瀏覽。

8. N2晶片：預計將搭載蘋果下一代N2晶片，以支持Wi-Fi 7、藍牙6.0等功能，但具體改進尚不清楚。

9. 可變光圈：主攝像頭4800萬像素Fusion相機，傳聞將配備可變光圈，允許用戶控制進光量，從而更好地掌控景深效果。

10. 簡化的相機控制按鈕：相機控制按鈕的設計將被簡化，移除觸控感應和觸覺反饋，僅保留壓力感應功能。

11. 更大的電池（iPhone 18 Pro Max）：iPhone 18 Pro Max的電池容量將比iPhone 17 Pro Max增大近10%。

12. 更厚的機身（iPhone 18 Pro Max）：為了容納更大的電池，iPhone 18 Pro Max的機身將比前代及iPhone 18 Pro更厚。



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