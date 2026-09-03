三國秘聞｜張飛曹操竟是親戚？林間「強奪14歲採樵女」意外成親家

張飛這幾年間忽然熱門起來，因為我們發現，他的形象或許不是黑臉粗人，反而搖身一變，成了有才華、有長相的白臉美男。（以下內容節錄自《三國演義翻車現場，比小說更扯的硬核正史》）



喵！曹操和張飛是親戚

【問題】

據明代卓爾昌的《畫髓元詮》記載，張飛不僅擅長畫美人，亦精通書法，此外，張飛更寫過一首《真多山遊記》。

張飛（《三國演義》劇照）

聽說他和曹操還是親戚……建安五年，林間一個十四、五歲的姑娘外出拾柴，忽聞遠方傳來腳步聲，她好奇的抬起頭，入眼的是一位身披鎧甲的將軍，兩人的姻緣就此展開。這個姑娘就是夏侯淵的侄女，夏侯霸的堂妹。

夏侯淵的妻子是曹操妻子的妹妹，而張飛娶了夏侯淵的侄女，變成侄女婿，於是和夏侯淵扯上了關係，張飛也就和曹操成了遠房親戚。

簡單來說，張飛是曹操的妻子的妹妹的丈夫的侄女的丈夫，請問這是真的嗎？我們該如何評價歷史上真正的張飛？

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【答題者：夏侯淵】

放屁！電視劇《三國演義》裡有這麼一段臺詞，我看就這段最真實：

關羽：「……從今往後，關某之命即是劉兄之命，關某之軀即為劉兄之軀，單憑驅使，絕無二心！」

張飛：「俺也一樣！」

關羽：「某誓與兄患難與共，終生相伴，生死相隨！」

張飛：「俺也一樣！」

關羽：「有渝此言，天人共戮之！」

張飛：「俺也一樣！」

是的沒錯，你們瞅瞅，多過分，拐跑我侄女的張家小子就是這樣胸無點墨的人！

最近這小子突然洗白了，傳說善畫美人圖，也就是仕女圖唄！但仕女圖文化是什麼時候發展起來的？在我們離開多年以後的唐朝才真正發展起來，根本不是我們的年代！況且除了明代的《畫髓元詮》、清代的《歷代畫徵錄》，其他正規書籍根本沒記載這種事，所以我說這兩本書的真實性，實在值得懷疑。

說到張飛是美男……嘔，你們翻翻史書，張飛那小子的記載根本沒幾頁，哪有對於他長相的描寫？有人推測的根據是：張飛的兩個女兒先後被劉禪立為皇后，能當皇后的相貌當然不差，既然女兒長相漂亮，老爹當然也不會長得太難看。

自己摸摸良心，這個說法勉不勉強？他就算不是醜得人神共憤，也不會畫風一轉，變成個美男子！而且無論是史書還是演義，都明確記載了張飛「暴而無恩」，更不會發生什麼竹林相遇的美好姻緣。

所以你提到的建安五年這個記載，究竟是張飛強占了民女，後來才發現是我們夏侯家的女兒，還是其他可能，你自己推估一下吧。

啊對了，他那支被神化的丈八蛇矛，只是普通的矛而已，並沒有其他特別之處。

至於是不是親戚……雖然我很不想承認，但這個是真的，不過曹老闆可從來沒在戰場上跟他相認過！

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《三國演義翻車現場，比小說更扯的硬核正史》書本封面（大是文化授權使用）

書名：三國演義翻車現場，比小說更扯的硬核正史



作者：拂羅，本名姜淶



作者簡介：漫娛圖書簽約作者，所作文章收錄在《宋朝好聲音》、《唐朝有嘻哈》等書中，文字簡潔輕快，行文考據中不失幽默逗趣。



出版社：任性出版



【本文獲「大是文化」授權轉載。】