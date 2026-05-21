故宮紅牆黃瓦　紫色又曾是賤色　為何卻以「紫」禁城命名皇宮呢？

中國北京故宮又名為紫禁城，是明清時期的皇宮，占地面積72萬平方公尺，是現今世界上規模最大的宮殿型建築。



不過故宮整體顏色使用紅色與黃色，並沒有紫色的建物，為何卻被稱作「紫」禁城呢？其實是受到了星象學和道家的影響。

北京故宮明明是紅牆黃瓦，為何叫做「紫」禁城？（01製圖）

北京故宮明明是紅牆黃瓦，為何叫做「紫」禁城？

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根據《視知》報導，在古代時，顏色也是有等級之分的，其中青、赤、黃、白、黑的地位高，而紫色原本僅是一種低賤的顏色，《韓非子．外儲說左上》就曾記載「齊桓公好服紫，一國盡服紫，當是時也，五素不得一紫。」貴為一國之君的齊桓公因為喜歡穿紫衣服，還曾被孔子評論過「惡紫之奪朱也」，比喻異端代替正統，認為他不合規矩。

然而隨著朝代改變，且古時候使用紫草根部汁液染色，固色不容易，導致紫色比其他染料昂貴，紫色才擺脫了低賤的象徵，戰國時期，一件紫色衣服的成本比五件白色衣服還高，許多朝代的高官也開始穿紫色朝服彰顯身分尊貴。

此外，古人將天空分為三個區域，分別是紫微垣、太微垣、天市垣，其中紫微垣的地位最高，又稱為紫宮或紫府，是天帝居住的地方；有了紫宮的說法後，道家便不斷發明和紫色的詞語，例如天地為「紫皇」、帝王宮殿為「紫極」、祥雲為「紫雲」，於是在星象學與道家的影響下，紫色成為了和神仙有關的顏色。

也因為天帝居住的宮殿是紫宮，皇帝建房時為了仿照，才取了與「紫」字相關的名稱；除了名字外，紫禁城的結構也模仿了天上的紫微垣，像是故宮內的端門、午門、太和門，代表著太微垣南側的三顆星，而金水河則代表銀河，東西六宮象徵天上的12星辰。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：北京故宮明明是紅牆黃瓦，為何叫做「紫」禁城？課本沒寫的2大玄機，背後意義超乎想像】