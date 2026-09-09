我在演義裡看到了許多女性人物，聰慧如貂蟬、果敢如祝融夫人、權高望重如吳國太……讓人印象深刻。（以下內容節錄自《三國演義翻車現場，比小說更扯的硬核正史》）



這些奇女子真的存在嗎？

【問題】

但正史幾乎看不到關於女性的長篇記載，她們大都出現在男性人物的傳記中，只占寥寥一、兩句，這些女性真的存在嗎？

貂蟬（《真三國無雙》劇照）

【答題者：呂布】

演義我看了，你們後世列出的「四大美女」分別是哪些人？王昭君、楊玉環、西施、貂蟬。想知道貂蟬為什麼沒有正史記載嗎？因為她根本不存在啊！

連我都沒見過活的貂蟬，你們怎麼可能見過？我唯一見過的「貂蟬」，就是當年富二代、官二代們帽子上的裝飾，根本不是大美女！

王允這老頭根本沒有這個美貌的女兒，說什麼「閉月」，指月亮都不如自己女兒漂亮，羞愧得躲起來，還說什麼為了實施離間計，安插女間諜到我身邊……全部都是假的！我在鳳儀亭跟貂蟬幽會，被肥頭大耳的董卓扔手戟這碼事也不存在……好吧，扔手戟其實是真的，誰叫那老東西脾氣暴躁又殘忍多疑呢？

你說綠帽？嘿嘿，這個嘛，我的確是不經意的幫董卓戴過……別誤會，不是貂蟬！ 我只跟他的小婢女約會了一下下，不知道他有沒有發現？只是他平常沒事就愛朝我扔武器，如果讓他知道綠帽的事還得了？正巧王允老頭也支持我，我就動手幹掉董卓了。

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【答題者：孟獲】

我老婆，祝融夫人，火神祝融後代，飛刀、長標樣樣精通，堪稱女漢子。

呵呵，但根本不存在啊……咦？為什麼我的眼角有淚水滑過？

【答題者：孫朗】

那個……有點不好意思，演義裡的吳國太，也就是我娘，其實也不存在，哈哈……。

演義裡說她是我爹孫堅的次妻，也就是吳夫人的妹妹，跟姐姐吳夫人一起嫁過來，不僅生下我，還有一個女兒叫孫仁。

我悄悄爆個料—其實啊，我娘是我爹的妾室，並不是作者改編的吳國太。而且我爹當初求婚時，吳夫人是這麼說的：「何必為了我一個女子招惹禍端？倘若他對我不好， 也是我命如此。」顯然身不由己啊，既然是這樣嫁過來的，怎麼可能把妹妹也一起帶來？

至於「女兒」孫仁，也根本不存在。你問孫仁是誰？抱歉啦，你們都沒想到我有兩個名字吧？孫仁是我，孫朗也是我，是演義把我的名字拆開來看了。

【答題者：曹操】

樓上幾個的回答乍看挺厲害，其實全不存在。孤來講個真正存在的。她叫蔡琰（按： 音同眼），或叫蔡文姬，她爹是文學家蔡邕（按：音同庸），跟孤亦師亦友。小丫頭從小琴棋書畫樣樣精通，一開始嫁給衛仲道，沒想到這小子死得早，丫頭就回家了。

孤直到後來才聽說，蔡邕死了之後，蔡文姬居然被匈奴人擄走了，淪為南匈奴左賢王劉豹的女奴，還為左賢王生下兩個孩子。

這個消息來得太晚，當孤知道時，她已經在那邊待了整整十二年。孤趕緊派使者用千金把她贖了回來，這就是你們所說的「文姬歸漢」。孤一開始還擔心她捨不得兩個兒子， 但幸好她心繫中原，最終還是回來了，之後孤就把她許配給都尉董祀。

然而董祀那小子不爭氣，不久居然犯了死罪。孤以為蔡文姬這個弱女子不會有什麼行動，沒想到她的行動比孤想像的更大膽。

當時孤正舉辦宴會，下人說蔡琰求見，孤挺高興，對賓客介紹：「蔡伯喈（蔡邕的字）的女兒就在外面，今天讓各位見一見。」沒想到這丫頭披頭散髮，赤著腳一步一步走進來，然後到孤面前跪下，嚇了孤一大跳，還以為大白天的撞見女鬼了。

事實上她沒瘋，她是來為丈夫求情的，其聲音之淒切，令人為之動容。

孤問她：「你們的遭遇很值得同情，但判決書已經發出去了，要怎麼辦呢？」

她答：「您馬廄裡有萬匹好馬，旁有無數猛士，為什麼不讓其中一人騎馬追回，拯救將死之人呢？」好！孤就喜歡這性格，當即放了董祀。蔡文姬很感謝孤，居然憑著記憶， 手寫了她爹的上百篇文章送給孤。

孤敬佩的人有很多，論女子，蔡琰算是少數一個。

對了，後世是不是有個叫朱熹的傢伙說：「蔡文姬受辱虜庭，誕育胡子，文辭有餘，節烈不足，又另當別論」？孤能罵髒話嗎？不能？好吧，那孤回答完了。

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《三國演義翻車現場，比小說更扯的硬核正史》書本封面（大是文化授權使用）

書名：三國演義翻車現場，比小說更扯的硬核正史



作者：拂羅，本名姜淶



作者簡介：漫娛圖書簽約作者，所作文章收錄在《宋朝好聲音》、《唐朝有嘻哈》等書中，文字簡潔輕快，行文考據中不失幽默逗趣。



出版社：任性出版



【本文獲「大是文化」授權轉載。】