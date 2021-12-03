三國最強謀士非諸葛亮？常化險為夷的人生贏家　頻換老闆仍受重用

東漢末年正是軍閥割據、烽火連天的時期，文臣武將跳槽已是常態，但是若頻繁投靠不同主公，往往被世人唾棄、背負罵名或死狀悽慘。



像是戰神呂布就因為頻換老闆，而被人戲稱「三姓家奴」，最後慘遭殺害。

不過，三國時期有一名生存力超強的謀士——賈詡，他的能力不亞於諸葛亮，但跟諸葛亮不同的是，他一生中頻換主公，卻屢受重用、化險為夷，最後投靠曹操父子，還成為人人稱羨的人生勝利組。

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初生之犢，在董卓麾下的菜鳥新人

賈詡，字文和，雖然出生於儒學世家，年輕時的他聲名並不顯赫。菜鳥賈詡第一份工作的老闆便是赫赫有名的董卓，不過嚴格來說，他是在董卓女婿牛輔帳下，賈詡在這裏發揮不少天賦，當群雄聯合征討董卓時，他為董卓陣營出謀劃策，一舉擊潰敵軍。不過好景不常，董卓被他的義子呂布所殺，手下大將李傕、郭汜深怕被清算，紛紛想逃亡，賈詡卻及時勸諫：「如果現在逃走的話，只需要一個小小亭長就能將我們一網打盡，我們應該回軍攻打首都長安。」兩人採納了賈詡的建議帶軍回攻長安，果然大破呂布。

投靠李傕、郭汜，短暫為段煨做事

大獲成功的李傕、郭汜順利掌握權力，連天子漢獻帝都在他們手中，賈詡也因此深受重用。攻破長安後，李傕、郭汜起初合作非常愉快，但兩人的隔閡越來越明顯，最終起了內鬨、相互廝殺。見李、郭兩人的衝突一發不可收拾，賈詡又出來痛罵兩人：「看看你們給老百姓帶來的災難！」李傕、郭汜這次把賈詡的話當耳邊風，心灰意冷的賈詡決定協助漢獻帝與其他大臣逃離兩人的魔掌。

漢獻帝希望返回漢朝的舊都洛陽，在貼身武將段煨等人護送下返京。賈詡認為段煨與他是同鄉，或許是值得跟隨的老闆，而段煨也對賈詡的智謀能力讚譽有加。然而，生性多疑的段煨漸漸就故態復萌，深怕能幹的賈詡會取代他的地位，想趁機會加害他，不料詭計早就被賈詡識破，但賈詡並沒有因此跟老闆反目，反而選擇好聚好散，自己捆包袱離開。

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為張繡出謀劃策，重挫曹操勢力

失業的賈詡決定投靠割據南陽郡的張繡，成為其身邊的重要謀士，不只幫老闆擬定發展方略，還在戰爭中屢獻妙計。賈詡先勸說張繡跟荊州的劉表結盟，一同對付崛起的梟雄曹操，還在與曹軍的經典戰役「宛城之戰」設下計謀，成功擊殺了曹操手下大將典韋，以及曹操的長子曹昂，賈詡的謀略可謂一針見血、刀刀見骨，讓當時的曹操又敬畏又害怕。

雖然賈詡與張繡重挫了曹操勢力，但兩人仍擋不住一代梟雄的崛起，北方已成曹操、袁紹兩強爭霸的局面。公元200年，曹操、袁紹間的大決戰「官渡之戰」已是箭在弦上，賈詡認為曹操「挾天子」有政權合法性，且推測他日後必定戰勝袁紹、統一北方，於是主動勸說張繡投靠曹軍，張繡擔心過去曾殺害曹操兒子，恐怕不會被真心收留，但賈詡認為曹操並非心胸狹隘之輩。果然，賈詡的預測又料中了，曹操不計前嫌收留了兩人，最終以寡擊眾打敗袁紹，成為三國時代最強大的勢力。

投靠曹操深受重用，出計大破西涼軍

賈詡當初的一席建言不只幫助主公張繡化險為夷、得以善終，還讓自己更上一層樓，成為曹操身旁的重要謀士。雖然他的建言並非每次都被曹操採用，不過他總是能料中戰役的利弊得失。舉例來說，他曾主張曹操不要打赤壁之戰，應該安撫百姓、休養生息，待實力充足就能吞併孫權、劉備，如果當時曹操聽信賈詡的建議，或許就不會落得被痛宰的下場。公元211年，賈詡跟隨曹操征伐西涼的馬超、韓遂，遠道而來的曹軍起初被勇猛善戰的西涼軍打得落荒而逃，不過聰明的賈詡很快就向曹操獻出了「離間計」，讓馬超、韓遂兩人起內鬨，最終慘遭曹軍殲滅，又一次立下大功。

他神回曹操1句話，晚年成為人生勝利組

數年後，年邁的曹操一直沒有決定繼承人，他曾經私下詢問賈詡的建議，但賈詡始終閉口不談，於是曹操問：「你不說話是什麼意思？」賈詡答道：「我正在想事情，所以沒聽清楚。」曹操又問：「你在想什麼？」此時，賈詡神回一句：「我想到袁紹、劉表跟他們的兒子。」言外之意是勸說曹操不要學袁紹、劉表「廢長立幼」，應該按照傳統選擇長子曹丕繼承大業。曹操聽完會心一笑，最後立曹丕為繼承人。公元220年，曹丕創立魏國，登基後為了報答當年賈詡幫他取得王位，冊封他為太尉，進爵魏壽鄉侯，增食邑三百，前後共八百戶，又分食邑二百，賈詡的兩位兒子也加官進爵，成了地產大亨，享盡富貴。

賈詡一生中跟隨不少老闆，你可以說他不夠忠誠，但他憑藉著過人的膽識與智謀，得以在亂世中生存，還「慧眼識英雄」投靠曹操建立霸業，可見他不凡的智慧。賈詡也知道曹操可能會猜忌，因此他一生嚴以律己、不攀親帶故，最終才能成為生存力最強的三國謀士。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：生存力最強的三國謀士是他！頻換老闆卻屢受重用、神回曹操1句話，晚年成為人生勝利組】