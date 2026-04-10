有片｜九巴大叔無按鐘被拒下車！發爛渣打車長　遭乘客圍攻KO報警

乘搭巴士落車要先按下車鐘！本港社交平台Threads及Facebook群組流傳影片，九巴上有大叔到達目的地時，因沒有按下車鐘加上遲「下樓」，無法下車，竟發爛渣大鬧車廂還毆打司機，導致九巴停駛，全車乘客隨即「圍攻」該名大叔，「到站先落車啊嘛！不嬲都係㗎啦，呢度香港嚟喎」、「打人啊嘛。（呢度）香港啊嘛，唔係內地啊嘛！又要打人喎真係，野蠻！」，令大叔收聲。事件最終報警處理。



影片引來網民熱議，紛紛批評大叔離譜，「包容=縱容」、「影衰晒守規矩老人家」、「阿姐有急才：香港人就守香港規矩啦嘛」、「其實而家好多人都唔會預早小小離開個位準備落車……坐少1分鐘會點呢」。



《香港01》記者已向九巴查詢，正等候回覆。



本港社交平台Threads及Facebook群組流傳影片，九巴上有大叔到達目的地時，因沒有按下車鐘加上遲「下樓」，無法下車，竟發爛渣大鬧車廂還毆打司機。（Threads@long_3701）

乘搭巴士要遵守規矩！有網民於Threads發布兩段影片，指乘搭九巴時，有1名大叔在司機準備開車時才慢慢從上層走落下層，之後司機拒絕開門，大叔便「發爛渣」，更打司機，揶揄「又一巨作」。

九巴大叔無法下車發爛渣打司機：你唔畀人落車！

第1段影長近5分鐘，見到九巴已停駛，大叔站在車頭激動地責罵車長，被多名乘客包圍。其間疑似車長表示「你唔撳鐘唔知你落車」，乘客則「狂轟」大叔，「咁你而家咪落車囉！阻住晒！」、「打人！真係」、「落車？鬼知你咩！」。

大叔站在車頭激動地責罵車長，被多名乘客包圍。（Threads@long_3701）

大叔站在車頭激動地責罵車長，被多名乘客包圍。（Threads@long_3701）

乘客圍攻：呢度香港嚟喎！

面對乘客「圍攻」，大叔反駁「你唔畀人落車！人哋慢啲，過咗都好，你叫人哋落車你畀人哋落啊！」，乘客反嗆「你遲咗關人咩事？掛住睇電話！」、「掛住玩電話，無得救」、「到站先落車啊嘛，不嬲都係㗎啦，呢度香港嚟喎！」、「你自己唔識咋嘛，又喺度發爛渣！」、「打人啊嘛。（呢度）香港啊嘛，唔係內地啊嘛！又要打人喎真係，野蠻！」。

大叔收聲 報警處理

影片最後大叔未有再出聲。樓主補充，事件最終報警處理，而第2段影片見到，大叔及乘客正等候警察到場。

影片最後大叔未有再出聲，事件最終報警處理。（Threads@long_3701）

影片於網絡廣泛流傳，被轉載到多個Facebook群組。網民紛紛批評大叔離譜，「包容=縱容」、「影衰晒守規矩老人家」、「阿姐有急才：香港人就守香港規矩啦嘛」、「其實而家好多人都唔會預早小小離開個位準備落車……坐少1分鐘會點呢」、「重點有無按落車鐘先。如果無就不需理會」。

妨礙巴士司機可罰款5,000元監禁6個月

根據九巴乘客須知，如需落車應預早按鐘示意，使車長有充足的時間停定巴士。（資料圖片）

根據九巴乘客須知，如需落車應預早按鐘示意，使車長有充足的時間停定巴士。而根據《公共巴士服務規例》(第230A章)第13A(1)條，任何乘客或擬成為乘客的人，不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力，違者可罰款5,000元及監禁6個月。

另根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行，可處監禁1年；根據《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處監禁3年。

（Threads@long_3701）