有片｜電車阿伯拒付$1.5車費：我做咗幾十年！　女車長霸氣KO獲讚

【電車／霸王車】乘搭電車須按規矩支付車資，當中長者車費1.5元。本港社交平台Threads流傳影片，有阿伯乘搭電車但沒有支付車資，被車長查問時多番強調自己於電車公司任職20多年；惟車長要求他出示證件時，阿伯竟明言「我有證件我唔使同你講啦」，車長則霸氣反駁「坐車畀錢係天經地義嘅！坐車係要畀錢嘅！」，阿伯隨即指「如果你話唔得嘅，咁我可以唔搭車，160幾架車，我唔需要搭你」。直至影片結束2人仍在爭吵，電車因而停駛。



影片引來網民熱議，大部份網民都批評阿伯離譜，「阻住晒」、「一蚊幾毫真係值得去咁搞法？」、「好無恥，呃車搭仲理直氣壯」，又大讚女車長「做得好」，「搭車唔俾錢，鬧得啱」、「車長態度正確，做嘢揸正（規矩）嚟做咋」。



香港電車回覆《香港01》查詢表示，已跟進及處理事件，提醒乘客乘車時正確支付車資，或出示有效證件，以配合車務運作。不過香港電車未有回應該阿伯是否電車公司現職、離職或已退休員工。



乘搭電車須按規矩支付車資。（資料圖片）

「$1.5都要呃……」有網民於4月7日在Threads發布影片，顯示有阿伯乘搭電車時，因支付車費問題與女車長爭吵，導致電車停駛。

電車阿伯拒絕支付車費 喝罵女車長：我有證件唔使同你講啦！

影片長逾1分鐘，見到阿伯已踏出電車外，向站在車門的女車長大喝「我喺公司（電車公司）度做咗幾十年啊！」。女車長回應，「做咗幾十年？我唔識你㗎嘛阿哥啊！你攞證件出嚟睇下！」，但阿伯聲稱「我證件唔見咗呢……我就唔使咩喇」，重申「我做咗28年㗎喇！話畀你聽啊！」。

阿伯因支付電車車費問題與女車長爭吵。（Threads@leonardto）

阿伯因支付電車車費問題與女車長爭吵。（Threads@leonardto）

女車長霸氣反駁：坐車畀錢係天經地義！

女車長重複「你做咗幾十年？我唔識你㗎！」，再要求阿伯出示證件，「我唔識你㗎嘛，阿叔啊，你攞證件畀我睇，我唔收你錢囉，你鬧我做乜嘢？。阿伯則回覆「咁咪就係囉，我同你講一聲，你咪……我有證件我唔使同你講啦！」。女車長聞言霸氣反駁，，「坐車畀錢係天經地義嘅！坐車係要收錢嘅，，坐車係要畀錢嘅」。

面對女車長質問，阿伯表示「我話咗畀你聽，如果你話唔得嘅，咁我可以唔搭車……我就唔搭你架車，160幾架車，我唔需要搭你」，並否認曾責罵車長，女車長隨即反駁「（閉路電視）有錄影㗎！」。影片至此結束。

網民看過影片批評阿伯離譜，大讚女車長「做得好」。（Threads@leonardto）

網民批阿伯搭「霸王車」離譜 讚女車長做得好

網民看過影片批評阿伯離譜，大讚女車長「做得好」，「如今一蚊幾毫真係值得去咁搞法？」、「搭電車已經咁平，嗰少少錢都唔肯畀」、「阿伯$1.5都唔畀搭霸王車，你行路吧！」、「撐車長！阿伯好無恥，呃車搭仲理直氣壯」、「女司機只是跟着公司規則辦事，是她的職責，阿伯似恃老賣老強詞奪理」、「車長態度正確，冇證就畀返正價喇，嗰$1.5都喺度拗，車長做嘢揸正嚟做咋」。

香港電車：已跟進處理

香港電車回覆《香港01》查詢表示，知悉有關事件，已跟進及處理。香港電車又說，根據現行安排，香港電車現職員工、現職員工之家屬（父母、伴侶及子女）以及合資格退休員工，均可享有免費乘車福利，惟須於乘車時向車長出示有效職員證、「退休證」或「家屬證」以作識別，提醒乘客乘車時正確支付車資，或出示有效證件，以配合車務運作。

不過香港電車未有回應該阿伯是否電車公司現職、離職或已退休員工。

電車逃票可罰款2,000元

根據香港法例第107章《電車條例》第59條「與乘客有關的罪行」，任何人如在乘搭任何電車廂之時或之後，逃避或企圖逃避繳付車費，可罰款2,000元。

（Threads@leonardto）