九巴一家三口打尖上車！無視勸阻硬闖車廂　車長霸氣KO結局獲激讚

乘搭巴士要排隊，不可「打尖」！有香港男生於社交平台Threads發相發文，目擊有一家三口「打尖」登上九巴，觸發大聲爭執，車長以廣東話勸喻不果，轉用「霸氣」1招，終令一家三口下車排隊。男生讚歎，「好彩而家多後生司機夠膽出聲」。



事件引來網民熱議，大讚車長「做得好」，「車長好嘢！讚！」、「大快人心」。也有網民批評「打尖」行為離譜，「無可救藥」、「父母家教係點，啲細路咪跟住點囉」、「詐傻扮懵厚面皮」。



乘搭巴士要排隊，不可「打尖」。（資料圖片）

「而家啲乘客水平愈黎愈低都幾可悲。」該港男於社交平台Threads發布相片，指他排隊等巴士時，「聽到前面架車勁大聲講野」，原來是有一家三口無視排隊隊伍「打尖」上車，觸發爭執。

一家三口打尖上九巴 遭車長霸氣KO

樓主表示，車長見狀以廣東話勸喻這一家三口不要「打尖」，但對方「好似聽唔明」，於是司機轉用普通話「霸氣」出招，成功令這一家三口下車到隊尾排隊，「（車）大大聲炸咗佢落車去隊尾排過」。

有一家三口無視排隊隊伍「打尖」上九巴，觸發爭執。（資料圖片）

目擊者：好彩後生司機夠膽出聲

樓主感嘆這一家三口行為惡劣，幸好司機挺身而出，「（一家三口）帶住個細路都可以咁厚面皮，好彩而家多後生司機夠膽出聲」。

一家三口被司機霸氣「KO」。（AI生成圖片）

網民讚車長做得 批打尖離譜：詐傻扮懵厚面皮

網民看後紛紛大讚車長「做得好」，批評「打尖」行為不當，「車長好嘢！讚！」、「呢家人無可救藥」、「要守秩序排隊」、「點解咁唔要面，乜都要爭要搶」、「父母家教係點，啲細路咪跟住點囉」、「排下隊唔使死㗎」、「詐傻扮懵厚面皮」。

乘搭九巴須依指示排隊登車

根據九巴乘客須知，乘客必須依指示排隊登車，應禮讓輪椅乘客優先上車，並須於指定閘門上落車。

（Threads@ivans1069）