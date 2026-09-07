葵涌南亞男馬路喧嘩追逐　疑追私家車掟玻璃樽　網民斥：烏煙瘴氣

「拍緊《古惑仔》？」近日網上流傳兩段影片，葵涌石宜路有大群南亞男晚上於馬路喧嘩追逐，疑追着1輛私家車投擲玻璃樽，及後登上多部車輛離開。另1段影片見到，一群南亞男於1輛深藍色私家車旁爭執，及後亦自行散開。



近日網上流傳兩段影片，葵涌石宜路有大群南亞男晚上於馬路喧嘩追逐，疑追着1輛私家車投擲玻璃樽。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發片，指出事發於9月5日。影片見到位置是葵涌石宜路，只見一群南亞男於馬路追逐、爭執，未知所謂何事。

葵涌南亞男馬路喧嘩 疑追車掟玻璃樽

有網民猜測「唔通係拍戲追車」、「會唔會又咩演習嗰啲嘢呀」。有街坊指出，「嗰度已經淪為呢班人嘅聚腳點，好多居民都唔敢行過去，錶位長期霸佔唔入錶，長期聚集喺度飲酒，烏煙瘴氣，嘈雜，周圍都是電動單車送外賣，還沒有跟足交通指示，險象環生」。

嗰度已經淪為呢班人嘅聚腳點，好多居民都唔敢行過去 葵涌街坊

葵涌石宜路有大群南亞男晚上於馬路喧嘩追逐，疑追着1輛私家車投擲玻璃樽。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

葵涌石宜路有大群南亞男晚上於馬路喧嘩追逐，疑追着1輛私家車投擲玻璃樽。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

另1段影片見到，一群南亞男於1輛深藍色私家車旁爭執，及後亦自行散開。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

另1段影片見到，一群南亞男於1輛深藍色私家車旁爭執，及後亦自行散開。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

在公眾地方喧嘩或擾亂秩序有什麼刑罰？

根據香港法例第245章《公安條例》第17B條，任何人在公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序的行為，或使用恐嚇性、辱罵性或侮辱性的言詞，或派發或展示任何載有此等言詞的文稿，意圖激使他人破壞社會安寧，或其上述行為相當可能會導致社會安寧破壞，即屬犯罪，一經定罪，可處第2級罰款（5,000港元）及監禁12個月。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）