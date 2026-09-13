天天寫的「來」字原本是農作物？從甲骨文拆解古人生活的隱形印記

「家」裏為何有豬？「來」字原來像一株小麥？看似平凡的漢字，其實藏著古人對家庭、農業、居住及日常生活的觀察。



馬來西亞南京大學校友會署理會長、前吉隆坡大學中文科主任雷賢淇文學碩士，日前在馬來西亞南京大學校友會主辦的「每月一講」線上講座中，以《漢字發展史》為題，從甲骨文、金文及小篆等古文字形體切入，逐字拆解常用漢字，帶領聽眾從熟悉的文字中，重新看見數千年前古人的生活。

古文字中的「家」由屋宇與豬的意象組成，與古人居住及飼養家畜的生活息息相關。（講義圖，雷賢淇）

他指出，漢字的魅力不只在於「怎麼寫」，更在於一個字最初為何如此構形。當今天的字形回到甲骨文、金文等早期形體，往往可以發現文字背後保存著古人對自然、生活及社會的理解。

雷賢淇以「家」字為例，指出古文字中的「家」由屋宇與豬的意象組成，與古人居住及飼養家畜的生活息息相關。

他從古文字構形解讀，古人在屋舍中養豬，有豬便形成一個生活共同體，因此「家」字不只是抽象的家庭概念，也保存了早期人類居住及畜牧生活的痕跡。這種從字形回看生活的方式，也讓漢字不再只是課本上的符號，而成為理解古代社會的一扇窗口。

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另一個有趣例子是「來」。

雷賢淇指出，「来」的繁體字「來」，其甲骨文、金文形體像一株成熟的小麥，上部可見麥穗，中間兩側是葉片，下端則像根部。他表示，「來」原本具有「小麥」的意思，後來字義發生變化，才逐漸成為今天表示「來到」或「到來」的常用字。

「来」的繁體字「來」，其甲骨文、金文形體像一株成熟的小麥，本意是「小麥」。（講義圖，雷賢淇）

這也反映古文字與先民生活之間的密切關係——農作物不只是維持生計的重要來源，也可能直接進入文字的構形與意義之中。

「各」與「出」也是雷賢淇在講座中解析的字例。

他指出，「各」的甲骨文、金文及篆文形體，上部有腳步的意象，即腳步從後而來，下部從「口」與洞穴或住處的入口有關；依他的解讀，「各」的本義可理解為到來或進入。至於「出」字，古文字形體同樣與人的腳步及居住空間有關，上部從「止」，下部為表示洞穴或住處的「凵」，呈現人走出洞穴或居所的意象。

雷賢淇認為，「各」與「出」在古文字的構形及原始字義的相對性，也顯示古人會將具體的行走、進出等生活動作，轉化為文字。

「各」的甲骨文上部為腳步意象，下部為洞穴入口，本義為「到來、進入」；「出」字則呈人從洞穴中走出的動作。二字在古文字中形成進出對照，反映古人將具體生活動作轉化為文字。（講義圖，雷賢淇）

他補充，「各」的古義如今已不再沿用，現今主要保留引申義，包括「每個」、「枝條交錯」、「特別或與眾不同」等；例如「這人很各」，即形容一個人與眾不同。此外，「各」也可引申為各不相同、規則、相抵觸、匹敵、推究及擊殺等意思，現代漢語則常見於「各位」、「各組」、「各家」及「各項」等詞語。

除了家庭、農業及出入，日常起居也被保存在漢字裏。

雷賢淇講解「盥」字時指出，其甲骨文形體可看出手在盛水的器皿中，金文像兩隻手在盆裏洗濯的意象，到了後來的字體演變，原有的圖像逐漸被規整。從今天的「盥洗」，回頭看早期字形，可以發現古人已將「用手取水清洗」這個具體生活動作，直接轉化成文字。

他也以「廠」字為例指出，甲金篆文中的「廠」與山崖有關，其形狀如向外突出的山崖，其下方有較開闊空間，可以遮蔽風雨、供人居住或活動。這與今天「廠」所代表的工業場所，已是截然不同的概念，也顯示漢字在漫長髮展過程中，字形、讀音及字義都會隨時代而變化。

「廠（丆）」音hǎn，為象形字。甲金篆文字形如向外突出的山崖，下方開闊平整，可避風霜雨雪，古時適合居住、做工、聚會。雷賢淇指出，這與今天「廠」指工業場所的字義已截然不同，顯示漢字在演變過程中字形與字義皆會隨時代而變化。（講義圖，雷賢淇）

在「老」與「考」兩字的解讀中，雷賢淇則從甲骨文形體探討古人的性別及年齡觀念。他指出，「老」字的甲骨文像長髮駝背、扶杖的老人形象。甲金篆文的「老」字都有明顯表示女性的「匕」。顯見，上古時代 ,「老」是指無生育能力女性老人。古時，「老」與「考」同源。東周（前770）以後,兩者逐漸區別開來；今天指老年人的「老」義不再分男女了。

他認為，從早期字形可以看到，古人對不同年齡及性別身份有較細緻的文字區分，後來隨著語言及社會使用方式改變，部分原始字義逐漸消失或轉變。

「老」字在甲骨文、金文、小篆中均可看到表示女性的「匕」。甲骨文形如長髮駝背、扶杖的老人。雷賢淇指出，上古時「老」特指無生育能力的女性老人。（講義圖，雷賢淇）

這些字形的演變，也說明漢字並非一成不變，而是在數千年的使用過程中不斷「活」下來。他在講座中透過一個個熟悉的漢字，引導聽眾從字形追溯古人的生活。

「家」讓人看到居住與養豬，「來」留下農業文明的痕跡，「各」與「出」記錄人的進出，「盥」保存洗濯的生活畫面，「廠」則見證字義如何隨時代轉變。他表示，漢字從甲骨文、金文一路演變至今天的文字，表面上是字體的變化，背後其實也是人類生活、思維及社會結構的變遷。

因此，認識漢字，不只是學會一個字的讀音和寫法，也可以從中尋找古人的生活足跡。當我們今天提筆寫下一個「家」字，或許很難想像，這個每天都在使用的字，早已在數千年前留下了古人對「家」與生活的理解。漢字之所以歷久不衰，也正因為它不只是文字，更像一座保存文明記憶的「活化石」。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【漢字發展史系列之二】「家」裏為何有豬？ 雷賢淇拆字揭開古人生活密碼】