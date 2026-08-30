古人健身大揭秘：蹴鞠/投壺/導引術/步打球 宋代就有哥爾夫球？

炎炎夏日，庭院深深。有人持杖擊球，有人蹴鞠爭雄，還有人屏息凝神，一箭投壺定勝負……



你是否好奇，千百年前的古人是如何花式「健身打卡」的？一文解鎖。

蹴鞠：兩千年前的「全民足球」

《戰國策·齊策》中曾有記載，蘇秦出使齊國，對齊宣王說：

臨淄甚富而實，其民無不……蹋鞠者……

《史記·蘇秦列傳》也有類似記載，蘇秦對齊宣王說：臨淄城就有七萬戶，人民富庶殷實，其民無不以「……六博蹋鞠者」為樂。早在戰國時期，蹴鞠就是人們日常娛樂的必備項目。

早在戰國時期，蹴鞠就是人們日常娛樂的必備項目。（CCTV綜合一套節目截圖）

蹴鞠運動在戰國已經是日常娛樂項目，到宋代更是貫穿社會各階層：

而它的「黃金時代」則在宋代。宋代蹴鞠堪稱 「國球」，上至皇室貴族下至黎民百姓無不酷愛，甚至被納入宮廷禮儀。《宋史》記載，宋代皇帝接見外國使臣時，會將蹴鞠作為表演項目。宋代蹴鞠活動達到空前規模，成為貫穿社會各階層的流行遊戲。

中國國家博物館藏有一件宋代蹴鞠紋青銅鏡，鏡背以高浮雕刻畫四人蹴鞠——左側一位高髻女子正在踢球，右側一個頭戴幞頭的男子彷彿正在防守，另有兩人在旁觀看。這是「男女混雙」的體育畫面，生動展示了宋代蹴鞠深入全社會的真實場景。

投壺：宴飲間的「精準射擊」

《禮記·投壺》記載：

投壺者，主人與客燕飲，講論才藝之禮也。

酒過三巡，賓主起身，手持箭矢，目光鎖定前方那隻精緻的壺——一擲定乾坤，古人的雅興，便在這一壺之間。投壺源自射禮，作為兼具禮教與娛樂的社會文化活動，一直是古代宴席上的「保留節目」。

南京博物院藏有一件宋代鐵投壺，壺口兩邊鑲有兩隻空心壺耳，製造工藝複雜。投壺不僅講究精準，還發展出「背身投」「閉目投」等花式技巧，投中者受賞，不中者受罰。

導引術：馬王堆漢墓裏隱藏的養生密碼

說起古人的養生健身智慧，1973年在湖南長沙馬王堆三號漢墓出土的彩繪帛畫《導引圖》堪稱典範。

說起古人的養生健身智慧，1973年在湖南長沙馬王堆三號漢墓出土的彩繪帛畫《導引圖》堪稱典範。（CCTV生活圈截圖）

古人的健身操：導引術

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這是中國現存最早的彩繪氣功導引操練圖，帛畫上共有44個人物，有男有女，有老有少，呈現出運動狀態，堪稱兩千年前的「運動打卡圖鑑」。

捶丸：宋代人的「高爾夫」

以杖擊球入穴，講究技巧與風雅——這可不是西方高爾夫，而是宋代的捶丸。

據《丸經》序言記載：

至宋徽宗、金章宗皆愛捶丸。

可見，在北宋末年（公元12世紀）已經有了捶丸的遊戲。

從宮廷到市井，捶丸的「全民度」可見一斑。（CCTV綜合一套節目截圖）

宋代捶丸遊戲與現代高爾夫相似度極高：

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江西省博物館藏有一枚吉州窯褐彩螺旋紋捶丸，為宋代遺存器物，實心球體，器身環繞褐彩螺旋紋樣，紋路清晰精巧，是宋代捶丸運動極具代表性的實物藏品。

從宮廷到市井，捶丸的「全民度」可見一斑。捶丸與現代高爾夫相似度極高——都有發球點、球洞、球杆，西方體育史學界因此稱它為「中國高爾夫」。

冰雪運動：古畫裏的「狂野時速」

千萬別以為冰雪運動是現代人的專利。腳踏雪板，手持雪杖，在冰天雪地中馳騁——今天滑雪場上的熱鬧場景，早在萬年前就被鐫刻在中國新疆阿勒泰的墩德布拉克岩畫之中，成為先民留給世界的冰雪記憶。《宋史》中就有關於「冰嬉」的記載，《明宮史》與《燕京歲時記》也描述了京城冰牀娛樂的盛景。

冰雪運動：故宮博物院藏有一卷《冰嬉圖》，縱高35釐米、橫寬578.8釐米。（CCTV綜合一套節目截圖）

《冰嬉圖》更多細節：

故宮博物院藏有一卷《冰嬉圖》，縱高35厘米、橫寬578.8厘米——5米多長的畫幅裏，人物姿態各異，盡顯高超技藝：有單腿站立的「金雞獨立」、空中翻轉的「鷂子翻身」、俯身探冰的「哪吒探海」等，與現代花樣滑冰動作驚人相似。冰面上的飛馳身影，定格了古人對狂野時速的無限熱愛。

步打球：不用騎馬的擊球玩法

不騎馬，徒步持杖擊球，照樣熱血沸騰——這就是步打球，又稱「步擊」「步竹」，被譽為中國古代版曲棍球。步打球起源於唐代，由馬球演變而來。唐代詩人在《宮詞》中寫道：

殿前鋪設兩邊樓，寒食宮人步打毬。

描寫的就是宮人們表演步打球的場景。

不騎馬，徒步持杖擊球，照樣熱血沸騰——這就是步打球，又稱「步擊」「步竹」，被譽為中國古代版曲棍球。（CCTV綜合一套節目截圖）

步打球被譽為中國古代版曲棍球：

步打球規則與現代曲棍球相似，球場兩端設球門，兩隊球員手持球杖擊球入門得分。相較於馬球，它去除了對馬匹的依賴，降低了參與門檻，使宮女、兒童等更多人群得以參與。

從鐵投壺到蹴鞠紋青銅鏡，從《導引圖》到《冰嬉圖》——文物跨越千年，卻仍帶着温度。運動從來不是一時的風潮，而是刻進日常的生命律動。

今天，當我們跑向球場、拿起球杆、踏上冰面、展開雙臂，其實也是在回應千年前的某個時刻——有人在庭院裏投出一支箭，有人在帛畫前緩緩抬起了手。