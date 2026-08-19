古人也吃「雪糕」？千年前的消暑神器：唐代酥山/宋代香飲子/冰鑑

「萬瓦鱗鱗若火龍，日車不動汗珠融。」南宋詩人陸游在《苦熱》中這樣描寫盛夏的酷熱。



千年前的三伏天，沒有空調，沒有電扇，該如何度過炎炎酷暑？其實，古人早就有自己的「消暑神器」，一文為你揭曉。

唐代「雪糕」：酥山

在陝西歷史博物館，一幅出土於唐章懷太子墓的壁畫中，一位侍女手持器物，長袖輕展做托墊，似因器物寒涼而需隔物持拿。器物上方插綴了許多裝飾品，學者根據唐代詩人王泠然為描寫唐人吃酥山所作的《蘇合山賦》推斷，這很可能就是一千多年前唐代宮廷貴族食用的清涼解暑之物——酥山。

製作酥山時，需要先在盤中鋪上碎冰作為基底，再將加熱融化的「酥」滴淋在冰面上，最後撒上輔料，插入花草等飾物冷凍定型。（CCTV節目截圖）

古代宮廷貴族食用的清涼解暑之物——酥山

何為酥山：

「酥」由奶製品提煉而來，是南北朝以來北方游牧民族帶入中原的食材；

「山」則指盤中冰食堆疊而起、峰巒起伏的形態。



製作酥山時，需要先在盤中鋪上碎冰作為基底，再將加熱融化的「酥」滴淋在冰面上，最後撒上輔料，插入花草等飾物冷凍定型。

當酥山入口，

似膩還成爽，才凝又欲飄。玉來盤底碎，雪到口邊銷。 楊萬里《詠酥》

楊萬里《詠酥》中的詩句，恰是對這冰品入口即化、清涼沁脾的絕妙寫照。

宋代「網紅冰飲」：香飲子

如果說唐代的酥山是宮廷貴族的專屬，那麼到了宋代，冰飲已經走進了市井街巷。

北宋畫家張擇端的《清明上河圖》中，就有賣香飲子的店面。宋代孟元老的《東京夢華錄》中，更是記載了冰雪冷元子、甘草冰雪涼水等冰食。

「冰雪」二字，道出了這些飲品的本質——以冰為媒，調和各種食材，製成消暑解渴的冷飲。宋代的香飲子，堪稱當時的「網紅冰飲」，在炎炎夏日裏為人們送去一絲清涼。

古代儲冰術

古人之所以能享用冰品，離不開一項古老的技術——儲冰。

冬天鑿冰，將冰塊搬進地窖儲藏，夏天取出，做成冰飲或直接放在家中，用於降温。這項技術在先秦時期就已出現，《詩經》中就有「二之日鑿冰沖沖，三之日納於凌陰」的記載。

從宮廷到民間，冰的使用逐漸普及。唐代有「賜冰」制度，皇帝將冰塊賞賜給大臣；宋代則出現了專門的「冰商」，售賣冰塊和冰飲。

而要讓冰塊在夏日長久不化，還需藉助一種精巧的器具——冰鑑。

冰鑑，堪稱古代的「冰箱」。春秋戰國時期，冰鑑多為青銅質地，但因青銅傳熱較快，冰塊融化速度也快。到了宋代，冰鑑改用木質，結構為一個有夾層的木櫃，外層隔熱、內層儲冰，大大延緩了冰的融化速度。因其製作成本不高，冰鑑在宋代得到了廣泛應用。

冰鑑，堪稱古代的「雪櫃」。到了宋代，冰鑑改用木質，結構為一個有夾層的木櫃，外層隔熱、內層儲冰，大大延緩了冰的融化速度。（CCTV節目截圖）

從地窖儲冰到冰鑑保鮮，古人以智慧層層遞進，只為在炎炎夏日，守住那一絲清涼。

「大熱曝萬物，萬物不可逃。燥者欲出火，液者欲流膏。飛鳥厭其羽，走獸厭其毛。」——宋代梅堯臣在《和蔡仲謀苦熱》中這樣描寫酷暑的煎熬。但古人以智慧創造冰品，以詩意記錄清涼，在千年前的盛夏，為自己找到了一份獨特的「消暑神器」。

這個夏天，不妨也效仿古人，自己動手製作一份美味冰品，消去暑氣，覓得清涼。