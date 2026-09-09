「生鏽航母」林肯號破敗不堪畫面瘋傳　美軍艦艇帶病上陣或成常態

【軍事】美伊持續交火，近日「林肯」號（USS Abraham Lincoln，CVN-72 ）鏽跡斑斑的畫面曝光，防空彈藥庫存大幅縮水。美軍全球兵力部署，正遭遇什麼困局？反映出美軍哪些結構性難題？



彈藥不足、航母生鏽 美軍疲態越來越明顯

8月31日，美國總統特朗普（Donald Trump）稱「將狠狠打擊伊朗」，然而一份於8月30日披露的五角大樓內部文件顯示，多名美軍高級指揮官向美國國防部長赫格塞思（Peter Hegseth）發出警告，表示繼續推進對伊朗的大規模軍事行動將難以為繼。

美軍正面臨攔截彈庫存不足 航母部署等多重問題。（央視網）

9月1日，美軍稱對伊朗境內軍事目標發動新一輪打擊，並襲擊了2艘伊朗油輪。伊朗隨後對約旦、巴林和科威特境內的美軍目標發射了導彈和無人機。

據此前披露，美軍已消耗了近五分之四的「薩德」反導系統導彈庫存和大約一半的「愛國者」防空系統導彈。

除彈藥不足外，美軍艦艇長期部署帶來多重問題，高強度的作戰行動持續擠壓人員休整、裝備維護和軍力輪換空間。

航母超期部署導致鏽蝕加劇 編隊戰力受牽連

9月2日，媒體拍到的畫面顯示，停靠泰國芭提雅修整的「林肯」號航母看起來破敗不堪，佈滿了鏽跡和藻類，其外觀狀態甚至不如此前被拖去拆解的「企業」號航母。

美國「林肯」號航母停靠在泰國芭提雅修整

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軍事專家王明志表示，海洋環境腐蝕性強、破壞力大。航母若長期在海上部署得不到及時維護，返港維修的工作量會遠超常規維修。維修期間艦船無法重回部署狀態，整個航母編隊都會受到影響。超長周期部署會造成船體鏽蝕加劇、使用經濟性下降，維修周期大幅拉長，對裝備安全與作戰能力均帶來雙重不利影響。

美航母帶病上崗 超長海上部署加速艦體損耗

軍事評論員魏東旭分析，美國海軍部署核動力航母時，陷入「拆東牆補西牆」的局面，根源在於對服役年限較長的「尼米茲」級核動力航母非常不放心。未來美國核動力航母或將頻繁帶故障執行任務。之所以需要加大航母輪換頻次，就是為了避免航母在一線執行作戰任務時，小故障演變為重大事故，這不僅會降低作戰效能，還可能使航母自身陷入危險境地。

當前美國海軍還面臨另一重困境，就是在中東對陣擁有先進導彈技術的強勁對手時，航母在作戰區域內缺乏備用停靠點與休整點。這也導致「林肯」號核動力航母海上連續部署近300天，長期無法靠港開展維修和全方位補給，只能持續海上執勤，最終艦體鏽蝕嚴重，整體戰備狀態持續惡化。

兵力吃緊＋產業鏈短板 美海外軍事佈局陷惡性循環

王明志認為，兵力捉襟見肘，或將給美國全球戰略佈局帶來惡性循環。

首先是兵力匱乏與超期部署形成的惡性循環。美國到處擴張軍事力量，充當所謂「世界警察」，四處插手地區事務、炫耀武力。兵力本就捉襟見肘，卻又要多地展示軍事存在，這就造成特定區域的部署時間被迫拉長；而一處部署時長增加，又會造成其他區域出現兵力空窗，二者形成惡性循環。

產業鏈空心化與裝備維保質量下滑形成惡性循環。（央視網）

其次是產業鏈空心化與裝備維保質量下滑形成的惡性循環。美國工業產業鏈空心化，直接導致艦船製造質量和維保水平下降，可投入部署的艦艇數量隨之縮減。同時，產業鏈短板致使艦船維修問題無法及時解決，維修排隊現象常態化，進一步陷入惡性循環。

霸權思維驅動軍事冒險 霍爾木茲海峽博弈難尋破局之路

軍事評論員魏東旭稱，特朗普執意推進針對伊朗的軍事行動，不願放棄在中東的軍事霸權。如今美國已然陷入困局。儘管出動航母打擊群，甚至採用航母車輪戰模式，卻未能迫使伊朗屈服，反而陷入長期軍事對峙、衝突打打停停的局面。可以說，此前相關決策存在失誤，既誤判地區局勢，也低估對手實力，如今美國只能自食苦果。

就當前形勢而言，霍爾木茲海峽通航難題幾乎沒有解決路徑。美國與伊朗均謀求掌控這一海峽通道，雙方在談判中，在這一核心議題上都拒絕做出讓步與妥協。

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