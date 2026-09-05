美軍被爆欲打破「百年禁令」採購外國軍艦　包括日本最上級護衛艦

【軍事】美國海軍協會網站9月1日獨家爆料說，白宮和美國海軍正在考慮來自日本、韓國和土耳其的護衛艦設計方案，以期更快、更低成本地擴大艦隊規模。候選艦型包括日本的「最上」級護衛艦、韓國的「忠南」級護衛艦以及土耳其的「伊斯坦堡」級護衛艦。



網站援引消息人士的話表示，根據可能的「芬蘭模式」，首批一兩艘艦艇可能在海外建造，然後生產轉移到美國船廠。這意味着美軍一個世紀以來首次從國外採購軍艦。儘管白宮希望採購新軍艦，但國會老爺們則盡力阻止。美國參議院和眾議院正試圖限制白宮的「豁免權」，中止美國對外採購軍艦。

特朗普簽署了「重建美國海軍和美國造船工業基礎」的國家安全備忘錄。（Reuters）

8月13日，特朗普（Donald Trump）簽署了一份標題為「重建美國海軍和美國造船工業基礎」的國家安全備忘錄，在備忘錄中，特朗普承認了美國海軍在造船方面遭遇了一系列挫折，因此需要進行諸多改革。

這份備忘錄允許美國海軍在海外建造艦船，但是外國造船企業只是被暫時允許在其母公司造船廠建造最多兩艘船，而其他船隻將在振興後的美國造船廠建造。行政令還要求美國建立第五個海軍造船廠以提高國家的潛艇和航空母艦維修能力。而特朗普還要求海軍在建造新航母時放棄電磁彈射系統，重新啟用蒸汽彈射系統。

美國媒體表示，這一備忘錄可能將挑戰美國1920年出台的《瓊斯法案》（Jones Act），以及在1965年生效的《伯恩斯托勒夫森修正案》（Byrnes-Tollefson Amendment）。其中，《伯恩斯托勒夫森修正案》規定美國海軍和海岸警衛隊的船隻及其主要部件必須在美國境內進行建造，禁止由外國造船廠為美國建造軍事用途艦艇。

但白宮解釋稱，備忘錄援引「國家安全利益」豁免權，可以繞過美國法律中禁止外國建造的戰艦進入海軍服役的規定。

白宮發布備忘錄後，代理海軍部長高雄（Hung Cao ）指示海軍研究、發展與採辦助理部長威廉·馬漢（William F. Mahan）的辦公室負責監督一項研究，評估在海外採購戰鬥艦艇、滾裝貨船以及為軍事海運司令部提供的綜合海上補給（CONSOL）油輪。該評估報告應於2026年11月12日前提交。

三位消息人士告訴USNI News，正在考慮的外國設計包括三菱重工FFM最上級導彈護衛艦的出口型，以及由多家韓國船廠建造的忠南級導彈護衛艦。兩位消息人士還向USNI News透露，在7月北約峰會期間土耳其領導人與唐納德特朗普總統進行會談後，由多家土耳其船廠建造的伊斯坦堡級導彈護衛艦也被納入考慮範圍。

去年澳洲將向日本三菱重工購買11艘「最上級」（もがみ型）巡防艦，預計2030年起正式服役。（日本海上自衛隊網站）

白宮管理與預算辦公室未立即回應置評請求。海軍採辦助理部長辦公室發言人在給USNI News的一份聲明中承認了白宮利用盟友加強美國造船業的努力，但並未直接回應可能就新型護衛艦展開公開競標的問題。

該護衛艦交易可能推動所謂的「芬蘭模式」做法，即最初最多兩艘艦艇可能在外國船廠建造，隨後外國將對美國設施和造船基礎設施進行投資。這一概念遵循了美國海岸警衛隊北極安全巡邏艦的做法，即芬蘭船廠先基於加拿大設計建造初始艦體，然後將建造工作轉移到美國船廠。

管理與預算辦公室主任拉斯沃特（Russell Vought）曾在公開演講中推崇「芬蘭模式」，呼籲美國各海軍船廠之間加強競爭。

去年年底，時任海軍部長約翰費倫（John Phelan）取消了「星座」級（FFG-62）導彈護衛艦項目，轉而推動FFX項目——一種基於海岸警衛隊的「傳奇級」打造一款巡邏護衛艦。「星座」級原計劃用於滿足海軍水面反潛作戰能力。英格爾斯工業（Huntington Ingalls Industries，簡稱HII）已開始首艘FFX護衛艦的預生產工作，但尚未獲得合同。

韓國第三艘FFX忠南級護衛艦「全南號」。（Republic of Korea Navy官網圖片）

儘管白宮希望採購新軍艦，但國會老爺們則盡力阻止。美國國會正試圖限制行政部門使用這一例外條款。在其《2027財年國防授權法案》的草案中，參議院軍事委員會刪除了該豁免權。眾議院軍事委員會的政策法案草案則包含一項修正案，禁止將任何授權資金用於購買在美國以外船廠建造的美國戰艦合同。議員們尚未公布該立法的最終版本。

2027財年預算提案首次公布了由管理與預算辦公室牽頭、尋求外國戰艦設計的努力。該提案中的「對賬」部分——在國會山前景尚不明朗——包括18.5億美元（約145億港元）用於外國戰艦設計研究。海軍官員告訴USNI News，該研究重點是從日本和韓國採購戰艦。

在過去幾年裏，拜登（Joe Biden）政府和特朗普政府的海軍官員都曾訪問過韓國船廠。費倫在擔任海軍部長期間，去年也曾前往韓國多家船廠。據《韓國商業》報道，退役三星中將、現任海軍造船高級顧問的理查德佈雷肯里奇（ Richard Breckenridge）於8月底在韓國訪問了多家船廠。據韓國聯合通訊社報道，今年7月，美國眾議院撥款委員會國防小組委員會的一個代表團訪問了位於韓國的HD現代和韓華海洋船廠。

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