日本關東破紀錄豪雨　多區水浸　列車變瀑布　東京1人遭貨櫃壓死

日本關東地區近期遭遇破紀錄豪雨，以東京都目黑區為例，當地9月11日1小時內就降下134毫米的雨量、創下歷史新高，更造成多條河川氾濫及市區淹水。



社群上也出現不少災情的畫面，另外東京港傳出貨櫃倒塌的意外，造成1人死亡。

日本關東地區近期遭遇破紀錄豪雨，以東京都目黑區為例，當地11日光是1小時就降下134毫米的雨量、創下歷史新高，更造成多條河川氾濫及市區淹水。（X@l_xouo_takashi）

破紀錄豪雨襲來 關東地區災情慘重

日本放送協會（NHK）報道，受到鋒面及南方暖濕氣流與上空冷空氣交錯影響，日本關東地區11日遭遇破紀錄豪雨，除了前述1小時降下134毫米雨量的東京都目黑區，神奈川縣川崎市也出現每小時100毫米的大雨，世田谷區、羽田機場也分別出現92毫米和88.5毫米的降雨。

以東京都為例，世田谷區谷澤川、品川區立會川出現淹水，當地民眾形容：

雨下得就像把水桶整個倒下來。

社群上也出現大量市區積水、交通受阻的災情畫面。

不只如此，根據日本氣象廳的資料，雷達分析顯示截至11日下午3時30分，東京都大田區1小時內降雨量超過120毫米，當地1個貨櫃碼頭驚傳因為雨勢過大、多個貨櫃突然倒塌，壓到2名男性，其中1人救出後傷重不治，另1人獲救後送院、意識清醒。

除了東京都，神奈川縣同樣災情慘重，橫濱市西區有民眾拍到水溝蓋噴水，社群也有大雨不斷傾瀉、衝擊地鐵列車的畫面。

