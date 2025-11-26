美國防部啟動新一輪太空軍合約　推進建造「金穹頂」導彈防禦系統

美國防部近期啟動新一輪太空軍合約，向多家公司授予約六份小型「金穹頂」（Golden Dome）合約，推動建造競爭性導彈防禦原型系統。據悉，中標公司包括諾斯諾普格魯曼（Northrop Grumman）、洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）、安杜里爾（Anduril）等國防技術公司，這些首批中標者將角逐最終高達數百億美元的生產合約。



路透社報道，這些合約將資助競爭性原型的開發，包括在導彈進入太空時將其擊落的「階段攔截器」，以及協調來自衛星訊號、協助攔截器發射並尋找目標的「火控站」。

美國太空軍在7月19日在一份聲明中透露，美國即將部署一種新型遠程模組化終端干擾器（Remote Modular Terminal，暫譯）。圖為該新型陸基干擾器。（美國太空軍網站）

據五角大廈7月發布文件的顯示，太空軍已向諾斯諾普格魯曼和安杜里爾分別授予價值1000萬美元的合約。

政府先前要求承包商開發四種不同版本的攔截器，以應對不同高度與速度導彈的威脅，但這些合約尚未授予任何承包商。

美國太空軍宣傳照。（USSF）

美國政府透過設立「獎金池」機制，以激勵加速研發。根據七月簡報資料，總額達3.4億美元的最高獎金池將分配給成功完成軌道測試的企業，其中冠軍可獲1.25億美元。

終極獎賞也極為豐厚，即獲得價值介於18億至34億美元之間的年度生產合約。