台軍買飛彈卻「沒買陸製充電器」　每次充電都要美國派人協助捱轟

【軍事】據台灣媒體9月10日報道，台灣陸軍採購的美國安杜里爾公司（Anduril Industries, Inc.）Altius-600M巡飛彈，因配套充電器為大陸製造，因此台軍沒有採購充電器。由於「有彈無充電器」，台軍每次充電都需要美方技術代表赴台協助。



對於這一荒唐新聞，台灣「立委」馬文君批評說：

這樣的後勤配套，戰時真的靠得住嗎？

近年來，台軍大力發展無人機，台灣陸軍透過「獵鴞專案」向美國採購的「彈簧刀-300」（Switchblade 300）、Altius-600M巡飛彈，目前已經接裝第一批，並計劃增加採購。

台軍士兵給發射器裝填Altius-600M巡飛彈。（X@new27brigade）

美國安杜里爾公司演示Altius-600M巡飛彈打擊目標畫面▼▼▼

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台軍視這些無人機為「決戰兵器」，但國民黨「立委」馬文君10日曝光了這些武器的不靠譜內幕。馬文君引用媒體報道指出，台灣陸軍採購Altius-600M時，原本需要的充電器竟然沒有買進來，接裝後才發現美方發價書根本沒有列入；進一步了解才知道，原廠充電器是大陸製造，因此美方一開始就沒打算賣給台灣。

她說，台軍既然要求排除「紅色供應鏈」，這項需求更應該在採購前確認。結果直到今年4月仍傳出找不到替代供應商，一度甚至需要美方技術代表來台協助充電。無人機買回來了，還沒上戰場，先碰到沒電還要靠美方人員協助，這樣的後勤配套，戰時真的靠得住嗎？

馬文君表示，更讓人難以理解的是，291架Altius-600M巡飛彈，備用電池卻傳出超量採購，數量接近無人機數量8倍。這款無人機本身就是一次性消耗裝備，究竟需要多少備用電池，採購前就應該算清楚，為何到貨後才發現數量可能過多，還要回頭要求美方減量？該買的充電器沒買，備用電池卻買了一大堆。這個需求到底是誰算的？又是誰把關的？

她表示，值得注意的是，就在這批無人機的充電器、電池數量等問題都尚未釐清前，台軍8月底又公告，將斥資269億元新台幣向安杜里爾公司再採購1554架Altius-700M、478架Altius-600ISR無人機，合計2032架，交貨期程將排到2033年。

Altius-600M巡飛彈。（X@anduriltech）

她在最後指出，無人機該買，但需求、性能、數量與後勤，本來就該在採購前先算清楚，而不是裝備到貨後再一路補漏洞。這筆採購，從價格、性能到後勤配套，一路都有問題需要台軍說清楚。

由於安杜里爾公司參與對台軍售、嚴重違反一個中國原則的行為，中國已經依據《中華人民共和國反外國制裁法》採取的正當反制措施對該公司採取制裁，包括凍結其在華財產、禁止境內交易合作，並對相關高管不予簽發簽證、禁止入境等。該公司創始人帕爾默盧基，CEO布賴恩申普夫、COO馬修格里姆及全球防務高級副總裁格雷戈裏考斯納等高管也一併被中方制裁。

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【本文獲《觀察者網》授權轉載。】