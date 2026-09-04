屯門拖篋女亂過馬路！見私家車駛做手勢示不滿　司機喊冤：冇響咹

行人應該遵守交通規則，不應亂過馬路，以免累已累人！本港有司機在Facebook群組「馬路的事討論區」上載1段「車Cam」影片和相關截圖，顯示汽車當時沿屯門欣寶路往紫田路方向行駛，途經菁田邨菁善樓對開時，見到1名女子拖行李篋走出馬路，向汽車向迎面步行。樓主當時不以為意，雖沒有刻意減速，但仍與女子保持安全距離，且沒有響號，但卻見到該名女子拇指向下，用手勢表達不滿樓主的駕駛態度，影片到此結束。



樓主在帖文慨嘆對方「自己行出馬路，車又冇響咹，正常咁行駛，仲要無啦啦咁樣俾個手勢人」。雖然影片沒有拍到後續，但樓主用文字交代，指出自己當時下車詢問對方何事，但拖篋女聲稱「自己冇做過」，而且「仲喺度X返人轉頭」，樓主特意公開影片和截圖，以影像證明對方當時有做手勢。



如果你（拖篋女）真係唔記得自己做過（手勢）嘅，麻煩自己睇返。 樓主批評

１名女子拖行李篋走出馬路，向汽車方向迎面而行。（Facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

樓主當時不以為意，雖沒有刻意減速，但仍與女子保持安全距離，且沒有響號。（Facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

影片引來許多網民討論，紛紛批評拖篋女行為：

「在香港，駕駛者永遠是受害者」

「比我呠到佢耳膜都穿啊」

「佢講緊佢自己啫」



該名女子拇指向下，用手勢表達不滿樓主的駕駛態度。（Facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

亦有人笑言拖篋女是否另有目的：

「佢似打手勢坐順風車啊」

「截順風車？」



樓主對女子做出手勢感到氣憤，準備下車與她理論。（Facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

但有人質疑樓主小題大做，根本不需下車和對方理論：

「一定要落車，放縱啲人只會縱容惡人」

「你又唔係樓主，講咩都得啦」



根據香港法例第374章《道路交通條例》第48條，任何使用道路的行人，疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬犯罪，可被判處罰款2,000元。

（Facebook群組「馬路的事討論區」）