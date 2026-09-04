屯門拖篋女亂過馬路！見私家車駛做手勢示不滿　司機喊冤：冇響咹

撰文：田中貴
出版：更新：

行人應該遵守交通規則，不應亂過馬路，以免累已累人！本港有司機在Facebook群組「馬路的事討論區」上載1段「車Cam」影片和相關截圖，顯示汽車當時沿屯門欣寶路往紫田路方向行駛，途經菁田邨菁善樓對開時，見到1名女子拖行李篋走出馬路，向汽車向迎面步行。樓主當時不以為意，雖沒有刻意減速，但仍與女子保持安全距離，且沒有響號，但卻見到該名女子拇指向下，用手勢表達不滿樓主的駕駛態度，影片到此結束。

堅尼地城男女過馬路被呠　女子舉中指向司機泄怒火　附運輸署指引

樓主在帖文慨嘆對方「自己行出馬路，車又冇響咹，正常咁行駛，仲要無啦啦咁樣俾個手勢人」。雖然影片沒有拍到後續，但樓主用文字交代，指出自己當時下車詢問對方何事，但拖篋女聲稱「自己冇做過」，而且「仲喺度X返人轉頭」，樓主特意公開影片和截圖，以影像證明對方當時有做手勢。

如果你（拖篋女）真係唔記得自己做過（手勢）嘅，麻煩自己睇返。
樓主批評
１名女子拖行李篋走出馬路，向汽車方向迎面而行。（Facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）
樓主當時不以為意，雖沒有刻意減速，但仍與女子保持安全距離，且沒有響號。（Facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）
有片！油塘私家車突飄移轉彎　嚇親亂過馬路女子　網民：好彩冇撞

影片引來許多網民討論，紛紛批評拖篋女行為：

「在香港，駕駛者永遠是受害者」
「比我呠到佢耳膜都穿啊」
「佢講緊佢自己啫」

該名女子拇指向下，用手勢表達不滿樓主的駕駛態度。（Facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）
有片｜旺角阿伯警車面前亂過馬路！瀟灑步姿震驚全網　結局糗大了

亦有人笑言拖篋女是否另有目的：

「佢似打手勢坐順風車啊」
「截順風車？」

樓主對女子做出手勢感到氣憤，準備下車與她理論。（Facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）
有片｜上水阿伯亂過馬路看手機！警員全程目擊斷正　結局笑爆全網

但有人質疑樓主小題大做，根本不需下車和對方理論：

「一定要落車，放縱啲人只會縱容惡人」
「你又唔係樓主，講咩都得啦」

綠燈這樣過馬路！葵芳多人罰$2000片瘋傳　過馬路守則3情況仍違法

根據香港法例第374章《道路交通條例》第48條，任何使用道路的行人，疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬犯罪，可被判處罰款2,000元。

Facebook群組「馬路的事討論區」

有片｜兩女旺角彌敦道亂過馬路　慢悠悠唔睇車　網民斥：横行無忌譚詠麟寶雲道疑欲過馬路險被撞　踉蹌退回路邊　網民：練氣開個唱有片！上水大媽跨欄過馬路　車輛駛過超危險　網民斥：唔好累司機
熱話
本地熱話
車cam
屯門
01 Video
01‌ ‌Video‌ ‌OTT
OTT
我主場