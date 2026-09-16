恐龍闖入市區？將軍澳屯門2小學變侏羅紀世界　學生開心邊玩邊學

恐龍殺入市區？有多名網民表示，今年9月13日經過將軍澳，發現一大班小學生帶領「恐龍」過馬路，許多網民分享相關影像和圖片，上載者笑言「平時揸車好少遇到恐龍過馬路」。影片看到，一大班小學生在教職員的陪同下，帶領「巨型三角龍」過馬路，其中1名領頭的小學生舉起字牌，寫上「智取恐龍島」、「佛教志蓮小學」、「9月13日下午1:00-5:30」字眼。



今年9月13日將軍澳有一大班小學生帶領「恐龍」過馬路，有上載者笑言「平時揸車好少遇到恐龍過馬路」。（Facebook專頁「廣明.寶明.尚德」圖片）

相關帖文引來其他網民留言，「真定AI？」、「第一眼以為又係AI」、「係咪真？咁AI」，翻查學校資料，將軍澳唐俊街1號佛教志蓮小學當日的確舉辦相關活動，並在Facebook專頁上載大量活動照片，校園化身為充滿驚喜與探索樂趣的史前侏羅紀世界。

學校門口設有「巨大暴龍口」，讓訪客從現實走入侏羅紀世界。（Facebook專頁「佛教志蓮小學」圖片）

學校門口設有「巨大暴龍口」，讓訪客從現實走入侏羅紀世界，巨型仿真三角龍懂得移動，但未能確定係機械裝置，或由工作人員穿戴操控，校內亦有巨大充氣腕龍，方便學生和家長打卡，學生在校內暢玩和恐龍有關的遊戲。專頁形容「小朋友化身恐龍偵探，尋找線索、完成任務、破解謎團，玩得開心之餘仲學到滿滿知識」、「現場笑聲不斷，處處都係探索與發現」。

校內有巨大充氣腕龍，方便學生和家長打卡。（Facebook專頁「佛教志蓮小學」圖片）

沉浸式教育真正嘅目的係好希望啟發小朋友興趣，帶動佢哋學習。 校長羅金源

學生暢玩和恐龍有關的遊戲，專頁形容「小朋友化身恐龍偵探，尋找線索、完成任務、破解謎團，玩得開心之餘仲學到滿滿知識」。（Facebook專頁「佛教志蓮小學」圖片）

學生暢玩和恐龍有關的遊戲，專頁形容「小朋友化身恐龍偵探，尋找線索、完成任務、破解謎團，玩得開心之餘仲學到滿滿知識」。（Facebook專頁「佛教志蓮小學」圖片）

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活動引來許多網民笑言：

「好正，好搞笑」



「點解我以前返學無呢啲嘢？」



「好靚喎，啲學生一定好開心」



「屯門有小學最近都有類似活動，似係同一間公司做」



位於屯門石排頭路14號的台山商會學校今年9月12日舉辦同類活動，學生和家長反應同樣熱烈。（Facebook專頁「台山商會學校」圖片）

翻查資料，位於屯門石排頭路14號的台山商會學校今年9月12日舉辦同類活動，學生和家長反應同樣熱烈，校方在Facebook專頁上載大量活動照片，學校準備一系列別開生面的史前探索主題活動，學生可在「小小考古學家」中拿起考古工具，挖掘神祕的恐龍化石，也可參與「恐龍蛋大探索」，在校園各個角落探索大小不一的「恐龍蛋」，過程需要「小小探險家」的觀察力，同時激發學生對自然科學與地質學的濃厚興趣。

位於屯門石排頭路14號的台山商會學校今年9月12日舉辦同類活動，學生和家長反應同樣熱烈。（Facebook專頁「台山商會學校」圖片）

活動過後，校方在專頁笑言「多謝屯門友踴躍支持，反應十分熱烈」，今年9月19日將會再次舉辦「恐龍校園大冒險」開放日，「等大家可以慢慢影、盡情打卡」，「港九新界嘅朋友仔都無任歡迎」，同時預告「今次仲有恐龍BB登場」。

（綜合）