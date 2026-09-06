美小學課堂設專屬「放屁角」　學生免舉手自由排氣　網民反應兩極

小朋友在課堂上突發生理需求，往往會打斷老師的教學節奏。美國喬治亞州（Georgia）亞特蘭大（Atlanta）1名小學二年級教師，為了解決學生在課堂上因「放屁」而引發的混亂，突發奇想在課室角落設立了一個專屬的「放屁角」（Gas Station）。學生感到腸胃不適時，毋須舉手申請，便可自行前往該處「解決」，隨後噴灑空氣清新劑即可返回座位。此舉不僅確保了教學流程順暢，影片在網上曝光後更引發熱議，網民對這個創意設計究竟是「天才之舉」還是「不切實際」，看法兩極。



1名小學二年級教師，為了解決學生在課堂上因「放屁」而引發的混亂，突發奇想在課室角落設立了一個專屬的「放屁角」（Gas Station）。（TikTok：@chokola___）

1名小學二年級教師，為了解決學生在課堂上因「放屁」而引發的混亂，突發奇想在課室角落設立了一個專屬的「放屁角」（Gas Station）。（TikTok：@chokola___）

1名小學二年級教師，為了解決學生在課堂上因「放屁」而引發的混亂，突發奇想在課室角落設立了一個專屬的「放屁角」（Gas Station）。（TikTok：@chokola___）

學生放屁打斷教學節奏 老師萌生專屬區域念頭

綜合外媒報道，36歲的小學二年級教師坎迪·悉尼-布朗寧（Candy Sydney-Browning）在教學中發現，每當有學生在課堂上放屁，全班便容易陷入混亂，同學們不僅會互相指責，甚至會舉行「放屁比賽」，看誰的聲音最響亮。此外，她表示自己腸胃較弱，難以忍受突如其來的異味，而過往有學生為避免尷尬，舉手申請去洗手間，但一來一回往往錯過了重要的課堂內容，令教學節奏屢次被打斷。

坎迪表示放屁這個問題容易打斷教學節奏。（TikTok：@chokola___）

坎迪表示放屁這個問題容易打斷教學節奏。（TikTok：@chokola___）

為了妥善處理這個「有味」的問題，坎迪在課室後方闢出特定角落設為「放屁角」。（TikTok：@chokola___）

為了妥善處理這個「有味」的問題，坎迪在課室後方闢出特定角落設為「放屁角」。（TikTok：@chokola___）

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學生可「免舉手」解決 新制度成班級常態

為了妥善處理這個「有味」的問題，坎迪在課室後方闢出特定角落，掛上印有「狂風區」（Gusty Winds Area）的黃色警告標誌，她幽默地將該區域命名為「加油站」（Gas station），由於「Gas」既有氣體也有放屁之意，事後更被網民調侃為「放屁角」，旁邊更是放滿各種香氛噴霧。坎迪定下規矩：學生需要排氣時毋須舉手徵求同意，可自行走到角落「解決」，待氣味散去、噴灑清新劑後再安靜返回座位。

坎迪表示：「學生不會錯過任何教學內容，這是一個雙贏的局面。」這個破天荒的制度推行後成效令人意想不到，學生不僅沒有互相嘲笑，該區域更成為了班上常態。

角落上掛上印有「狂風區」（Gusty Winds Area）的黃色警告標誌，旁邊更是放滿各種香氛噴霧。（TikTok：@chokola___）

影片爆紅後，更有1家空氣清新劑品牌主動聯繫她，為這間充滿創意的教室贊助了整整兩年的空氣清新劑 。（TikTok：@chokola___）

網民反應兩極 獲品牌贊助兩年清新劑

這段分享課室佈置的影片迅速走紅，不過網民對此評價兩極。有支持者大讚，「這絕對是天才之舉，將正常的身體機能正常化，不再讓它成為互相取笑的把柄」。然而，也有網民對此表示質疑，「身為曾經的小學男生，我保證這絕對無法『正常化』，如果哪個男童站起來走去那個角落，他一輩子都會被叫『屁哥』」。更有網民直言，小學教室本就充滿各種氣味，將氣體局限在角落根本是「過於理想的無稽之談」。

影片爆紅後，更有1家空氣清新劑品牌主動聯繫她，為這間充滿創意的教室贊助了整整兩年的空氣清新劑 。（TikTok：@chokola___）

儘管爭議不斷，坎迪的學生們似乎對此適應良好，新學期甚至有學生主動詢問是否仍有「加油站」。影片爆紅後，更有1家空氣清新劑品牌主動聯繫她，為這間充滿創意的教室贊助了整整兩年的空氣清新劑 。

（綜合）

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