小學不准寫「雪糕」老師圈錯改「冰淇淋」！網民引魯迅名著撐學生

中文字分「口語」和「書面語」，但「雪糕」是否書面語呢？有港媽於社交平台Threads發圖發文，指其就讀小學的孩子於中文作文中寫「雪糕」，卻被老師圈起改正為「冰淇淋」。港媽大感不解，疑惑「點解中文作文唔可以寫雪糕？要寫冰淇淋？」。



帖文引來網民熱烈討論，激辯「雪糕」到底是否書面語，「不嬲都寫雪糕」、「70 後話你知，我由細到大香港讀書都係教冰淇淋，但出嚟做嘢，自己就寫雪糕」、「但我當年讀小學嗰陣真係學冰淇淋，80後路過」。



也有網民認真「考證」，發現大文豪魯迅日記、教育局課程發展處中國語文教育組製定的《小學學習字詞表》，甚至香港法例《冰凍甜點規例》，都有使用「雪糕」字眼，認為書面語寫「雪糕」沒有問題。港媽則回覆會向老師及學校了解清楚，「之後睇下咩情況，再解釋返畀小朋友知」。



「雪糕」是書面語嗎？（資料圖片）

「點解中文作文唔可以寫雪糕？要寫冰淇淋‍？」該港媽於3月14日在Threads發布圖片，指其就讀小學的小朋友於中文作文中寫「雪糕」，被老師更正是「冰淇淋」，她大感不解，明言「香港只有雪糕車，無冰淇淋車」。

小學作文寫「雪糕」 被老師改正「冰淇淋」

小朋友於小學作文中寫上「吃雪糕」，但老師更正為「冰淇淋」。（Threads@chinyuetshum）

從圖片見到，其小朋友於小學作文中，寫上「吃雪糕」，但老師以紅筆圈起「雪糕」2字，並在上方寫上「冰淇淋」。

網民激辯「雪糕」是否書面語

網民看後議論紛紛，有人認為「雪糕」屬於書面語，「我個年代係冇問題、雪糕都係書面語」、「香港不嬲可以用『雪糕』做書面語……（遲下『沙律』都要寫成『沙拉』了）」、「我們來分析一下這個字，冰淇淋的冰是指凍的東西，淇淋是英文 Cream 的翻譯而來。相反雪糕才是完整的中文，用雪做的糕點」。

引用魯迅日記證「雪糕」無問題 教育局、法例都有寫「雪糕」

更有網民認真「考證」，從歷史文學、教育局官方用字，甚至香港法例文件，認為「雪糕」確實可作「書面語」用。網民舉例，文學巨匠魯迅於1927年5月在廣州生活期間，所寫日記包含「至安樂園食雪糕」，認為反映近百年都有用「雪糕」作書面語。

魯迅於1927年5月在廣州生活期間，所寫日記包含「至安樂園食雪糕」。（魯迅日記）

亦有網民發現，教育局課程發展處中國語文教育組製定的《小學學習字詞表》，以及香港法例第132章《冰凍甜點規例》第10條，都有使用「雪糕」字眼，證明「雪糕」並非只是口語，「其實政府由以前到而家都係寫雪糕，我唔認為寫雪糕係錯」、「雪糕係現行法例上使用名稱，邊個質疑香港法例條文？」。

教育局課程發展處中國語文教育組製定的《小學學習字詞表》，亦有「雪糕」字眼。

教育局課程發展處中國語文教育組製定的《小學學習字詞表》，亦有「雪糕」字眼。

不同年代網民：讀書已教「雪糕」屬於口語

不過亦有不同年代網民表示讀書時已教「雪糕」屬於口語，書面語是「冰淇淋」，「70 後話你知，我由細到大香港讀書都係教冰淇淋，但出嚟做嘢，自己就寫雪糕」、「但我當年讀小學嗰陣真係學冰淇淋，80後路過」、「90後表示小學個時已經教雪糕同朱古力係口語，正式書面語要寫冰淇淋同巧克力」、「雪糕不是所有華人明白是什麼。早年香港教寫書面語是寫冰淇淋，華文世界通行」。

網民：其實有少少矯枉過正

另有網民認為爭拗無謂，「其實有少少矯枉過正，但呢啲好濕碎，無謂浪費時間講，意思一樣寫冰淇淋穩陣嘅話，咁冇壞嘅，考試攞分啫」、「小學中文老師路過。學生寫雪糕、朱古力我都接受㗎，不過有人唔接受我都會尊重，無謂爭拗」、「學校中文科係學術。食環署網頁嘅對象係大眾市民及營養處所嘅營運人士，本身兩個場合對象唔同、場合唔同。學術研習與日常實用係可以分開討論，唔係鐵板一塊，我認為兩個都冇錯」。

網民激辯「雪糕」是否書面語。（資料圖片）

港媽：會向老師及學校了解

面對網民熱烈討論，樓主留言表示會向老師及學校了解，「多謝大家熱烈討論，小朋友並不是普教中，嚟緊會同老師+學校了解清楚，之後睇下咩情況，再解釋返畀小朋友知」。

（Threads@chinyuetshum）