太和廣場入口現扒手　羅定邦中學學生助追賊　街坊感激讚臨危不亂

見義勇為，值得表揚！有大埔女街坊早前發文感謝羅定邦中學數名穿運動服的男學生，指出她與朋友在大埔太和廣場入口處期間，朋友的背囊被扒手打開欲偷竊，當時她們發現後大叫「偷嘢呀！」，數名男學生聞聲立即毫不猶豫衝去幫忙追賊，雖然最終未能成功捉到扒手，但她感謝這數名男學生臨危不亂、熱心、勇敢及有正義感。



有大埔女街坊早前發文表示，她與朋友在大埔太和廣場入口處期間，朋友的背囊被扒手打開欲偷竊。（領展網頁圖片）

該街坊早前於Threads發文憶述，事發於2月25日晚上約9時，她與朋友在大埔太和邨愛和樓旁邊扶手電梯、進太和廣場前的樓梯位置，朋友的背囊被扒手打開欲偷竊，她們發現後扒手立即拔足逃走，當時她們大叫「偷嘢呀！」，竟然有數名穿着羅定邦中學運動服的男學生，立即毫不猶豫衝去幫忙追賊。

太和廣場入口現扒手 羅定邦中學學生助追賊

樓主表示，雖然最終未能成功捉到扒手，「但真係由衷感謝呢班學生咁臨危不亂、咁熱心、咁勇敢、咁有正義感，實在值得讚揚！」。她又說，「雖然已經寫咗感謝電郵畀學校，但慌亂的姨姨我當時忘記問佢哋係咩班，所以希望在Threads上能把感謝傳送出去」。

樓主表示，朋友的背囊被扒手打開欲偷竊，她們發現後扒手立即拔足逃走。（AI生成圖片）

樓主斥扒手：好多街坊行緊都敢出手

樓主形容，扒手是位中年男子，約1.7米高，平頭短髮，皮膚黝黑，身穿白衣，手拿黑色袋，操普通話。她指出，當時「周圍都仲有好多街坊行緊都敢出手，真係太離譜了」，直言「唔知跟咗我哋幾耐至盯上我哋兩個女人仔」，提醒網民要小心。

樓主又說，估計事發位置並無閉路電視拍到，但她已在警方電子報案中心報案，盼警方多巡視，「減低街坊遇到扒手的機會」。

樓主讚揚數名穿着羅定邦中學運動服的男學生，毫不猶豫衝去幫忙追賊。（資料圖片）

網民讚學生：為香港下一代感到驕傲

網民留言讚揚學生，「好人一生平安，羅定邦嘅同學仔做得好好，不過再有機會追賊，記得要注意安全，唔好受傷」、「為香港下一代感到驕傲，希望可以搵到嗰班咁英勇嘅學生，好人好事絕對值得表揚」、「大埔嘅好人好事靠你哋承傳落去」。

（Threads@elmolkt）