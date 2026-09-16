港鐵女乘客疑吸電子煙！吸數秒後玩手機　網民怒批：食少陣會死？

本港全面禁止任何人在公眾地方管有電子煙、加熱煙等另類吸煙產品，乘客乘搭公共交通工具時亦不准吸煙，但「人類總要重複同樣的錯誤」。Threads今年9月8日流傳1段影片，長約25秒，顯示名身穿淺藍色短袖上衣、牛仔褲及背着黑色背囊的女子，站在港鐵車廂近車門位置，身旁有多名站立及就座的乘客。



片中女子手持一件疑似電子煙的物品，將一端放到嘴邊，並停留數秒疑似吸食，其後放下手，轉頭望向車門方向，再低頭望向手中電子煙，之後放入褲袋，疑似得到提神後便玩手機。畫面未見明顯煙霧。



片中女子手持疑似電子煙在吸食。（Threads@alexchu2416影片截圖）

影片引來許多網民討論，批評片中女子行為：

「食少陣係咪會死？」



「即刻通知港鐵職員啦」



「可能唔叉夠電，隨時企企下暈低」



片中女子手持疑似電子煙在吸食，索了一口。（Threads@alexchu2416影片截圖）

根據本港第556B章《香港鐵路附例》第23條，乘客不得在設有禁煙告示的鐵路處所吸煙，按照附例第43條及附表2，違反相關規定，最高可被罰款5,000元。

女子之後離口。（Threads@alexchu2416影片截圖）

另外，根據本港法例371章《吸煙（公眾衞生）條例》，在法定禁煙區或公共交通工具內吸煙，包括使用電子煙等另類吸煙產品，同屬違法；相關定額罰款已於2026年1月1日起增至3,000元。

女子疑吸食電子煙後低頭玩手機。（Threads@alexchu2416影片截圖）

本港亦已於2026年4月30日起，禁止任何人在公眾地方管有指明另類吸煙產品，包括電子煙煙彈、煙油、加熱煙煙支及草本煙，即使未有使用亦可能違法。若管有不多於5個煙彈、5毫升煙用物質、100支加熱煙支或100卷草本煙，並屬非商業用途，可被處以3,000元定額罰款；若循簡易程序定罪，最高可被罰款1萬元。管有超過指定數量，或涉及商業用途，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。在公眾地方吸用或攜帶已啟動的另類吸煙產品，亦會被推定為管有指明另類吸煙產品。

此外，推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，一經循簡易程序定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。非法進口另類吸煙產品則受《進出口條例》規管，一經定罪，最高可被罰款200萬元及監禁7年。



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