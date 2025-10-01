小巴男車上食電子煙　司機無阻止　乘客大罵後道歉：令你心情唔好

在香港，任何人不得在集體運輸的公共交通工具上吸煙，當中包括電子煙。惟有網民在社交平台分享影片，表示早前上班乘搭巴士期間，竟看到車內1名男乘客在吸電子煙，而且司機沒有阻止，其他附近乘客也沒反應。



樓主後來以英語及普通話怒罵吸煙男，對方才立即道歉，稱「令你心情唔好」而感到抱歉。樓主聽後更加無奈，認為男子不知道問題所在，「關心情唔好咩事？而家係你犯法，唔係淨係影響到我」。



1名男子在小巴上吸電子煙，而且司機沒有阻止，其他附近乘客亦無反應。（Threads影片截圖）

男子搭小巴期間吸電子煙

樓主在Threads上發文，據其上傳的影片顯示，他當時正在乘坐巴士，惟車上另一男乘客下—秒就拿出手中的電子煙，一邊與友人聊天，一邊吞雲吐霧。樓主形容「全車零人出聲」，司機也沒有出言阻止，讓他忍不住無奈表示，「冇人唔畀你vape（電子煙），但一路搭小巴一路vape你咁唔文明嘅，仲要犯法」，並指自己在拍完影片後就直接大罵該名吸煙男。

樓主大罵吸煙男、友人和小巴司機

樓主後來留言表示，假如要勸阻做出影響他人行為的乘客，最有效的方法是直斥對方「唔文明」，他續稱當時除了斥責使用電子煙的男子，還大罵其友人、其他沒有提醒的乘客和司機，「英普兩種語言互換X完佢」。

吸煙男立即道歉，「同我講對唔住令你心情唔好」，但樓主聽後更加無奈，認為對方還未清楚自己的舉動已違法，重點並非影響樓主的心情。

網民怒斥無公德心、同理心

樓主續指，該車為居民小巴路線，加上自己要去工作，否則他會直接報警，惟他會事後到1823舉報事件，認為小巴司機也應負上責任。

不少網民留言同樣批評該男乘客沒有公德心，「癲到咁，大陸搭車都唔食得煙啦」、「少有小巴司機唔出聲喎？」、「建議直接online報警，條片就係證據」、「最慘係啲人唔覺得食電子煙係煙，吞雲吐霧逼人一齊食二手煙，冇乜公德心、同理心」、「成個禁煙標誌喺頭頂都睇唔到」。