港鐵男車廂內疑吸電子煙！目擊者斥：煙癮咁大？　網民促通知職員

港鐵站入閘範圍及車廂內嚴禁吸煙！惟近年愈來愈多人接觸電子煙等產品，網上不時有影片流傳，顯示有乘客在港鐵車廂內吸食電子煙，引來不少網民關注。最近1名網民在社交平台上分享影片，看到1名男乘客在車廂內疑似吸食電子煙，而其手持裝置的方式，是緊緊握着電子煙，僅露出煙嘴位置，試圖掩人耳目，讓樓主不禁質疑「師傅煙癮咁大？」。



最近1名網民在社交平台上分享影片，看到1名男乘客在車廂內疑似吸食電子煙。（Threads@l_w_chim影片截圖）

男子港鐵車廂內疑吸食電子煙

樓主在社交平台Threads上分享片段，顯示1名男乘客在港鐵車廂內吞雲吐霧，似吸食電子煙，為了不讓其他乘客察覺，該名男子更是以握拳的方式，緊緊握着電子煙，僅露出電子煙末段和煙嘴位置。男子表情似相當享受，車上其他乘客則似乎未有察覺，樓主在文中直斥「師傅煙癮咁大？」。

影片未有顯示後續發展，樓主亦沒有在帖文提及最終是否有乘客通知港鐵職員，或男子的行為有否被制止。

最近1名網民在社交平台上分享影片，看到1名男乘客在車廂內疑似吸食電子煙。（Threads@l_w_chim影片截圖）

最近1名網民在社交平台上分享影片，看到1名男乘客在車廂內疑似吸食電子煙。（Threads@l_w_chim影片截圖）

網民怪責目擊者只顧拍片不阻止吸煙

帖文惹來網民熱議，「車廂內有滅火筒，我見到有煙就會攞嚟噴」、「先生，你個鼻哥窿着火噴煙」、「咁大個男人食少陣都唔得？要成車人受毒？」。有部份網民則反斥樓主只顧拍片，沒有當面阻止涉事男子繼續吸煙，亦沒有通知港鐵職員跟進，「X佢啦，佢唔理你就撳鐘通知車長，有晒片搵差人嚟做嘢」、「淨係識影人，為什麼不叫他停？」、「你仲影？即刻撳鐘叫車長啦」。

（Threads@l_w_chim）