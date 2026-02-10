朗豪坊女子扶手梯吸食電子煙！遭拍片公審　煙民都鬧：影衰我哋

公然在商場吸食電子煙？有女生在社交平台上載影片，指在旺角朗豪坊發現有1名女子搭乘扶手電梯時拿出電子煙吸食，形容對方「邊行邊食」，看不過眼於是公審。網民紛紛斥責吸煙女的行為，「香港愈來愈多呢種無文化嘅人」、「我食煙嘅，都覺得呢啲人影衰我哋煙民」，有人認為樓主亦即時向商場保安反映，或向禁煙辦舉報，「商場有CCTV，佢的行蹤點會查唔到」。



旺角朗豪坊有1名好在乘搭扶手電梯時吸食電子煙，被目擊者拍片公審。（「threads＠wszewai_」影片截圖）

女子朗豪坊扶手電梯吸食電子煙

「乜原來香港商場宜家可以食煙？」，目擊女生在threads帳號上傳1段影片，片中地點為旺角朗豪坊商場，1名手挽疑似Hermès（愛馬仕）Picotin 手袋的女子正搭乘扶手電梯，期間拿出電子煙吸食，然後貌似放回褲袋。樓主站在她身後，不滿對方「邊行邊食」，遂拍下影片公審「勁X壞」。

女子搭乘朗豪坊扶手電梯時，左手拿着電子煙正在吸食。（「threads＠wszewai_」影片截圖）

女子之後疑似將電子煙放回褲袋。（「threads＠wszewai_」影片截圖）

女子之後疑似將電子煙放回褲袋。（「threads＠wszewai_」影片截圖）

網民斥女子無品 揶揄：壞過凱婷

大批網民批評女子行為，「真係好怕呢啲著到靚一靚，但做啲咁樣行為嘅人，呢個反差我畀0分」、「香港愈來愈多呢種無文化嘅人」、「我食煙嘅，都覺得呢啲人影衰我哋煙民」、「90年代仲有酒樓可以食煙，我哋呢幾十年辛苦建立嘅文明倒退緊」，認為樓主應即時制止對方，「立即大大聲鬧佢：你做乜食煙」、「報禁煙辦。商場有CCTV，佢的行蹤點會查唔到」，又揶揄「壞過凱婷」。

電子煙和普通香煙無分別？ 網民：噴出嚟都係二手煙

有人覺得電子煙其實和普通香煙無異，「自從有電子煙之後，好多人都隨時隨地扯兩口，室內室外都有」、「（覺得）啜返啖唔覺嘅」、「食電子煙嘅人唔覺得自己食緊煙，佢噴出嚟嘅氣可能有果味，但實際上隔籬、後面嘅人吸緊佢啲二手煙」，指曾目睹許多電子煙民無品行為，「我見過有啲食電子煙嘅人吸完就收埋，之後又再食，一路行一路食，商場又係咁𨋢又係咁」、「有次直頭見到（有人）喺adidas入面食添…職員好似見到都無話佢」、「有時見到佢哋不禁心諗：咁急吸煙做乜啫？」、「行行下都要偷雞吸幾口，煙癮何其大」。

商場及扶手電梯均屬禁煙範圍 違者可被罰款5,000元

根據香港法例第371章《吸煙(公眾衞生)條例》，任何店舖、百貨公司或購物商場，以及扶手電梯皆屬於法定禁煙區範圍，任何人不得於禁煙區內作出吸煙行為，違例者最高可被罰款5,000元。另外衛生署網頁顯示，由2026年4月30日起，任何人不得在任何公眾地方吸用，或攜帶已啟動的另類吸煙產品，若在法定禁煙區內使用，違者將會被定額罰款港幣3,000元。

（threads＠wszewai_）