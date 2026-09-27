古代官員真的全年無休？ 唐代官員「一年爽放114日假」狂過現代人

現代上班族習慣週休二日，每到星期五就開始期待周末，不過如果穿越回古代當官，可就沒有星期六、星期日固定放假的制度。古代中國雖然不存在現代意義上的「週休二日」，官員卻並非一年到頭都在上班。



從漢代「五日一休沐」，到唐代改行「旬假」，朝廷還另外訂有過年、冬至、寒食，以及田假、授衣假等不同假期；依學者復原出的唐代《假寧令》基本框架計算，旬假、節令假與田假、授衣假合計可達114日，古代官員的休假制度其實比許多人想像得更完整。

古代人有週休二日嗎？官員一年到底放幾天假？休假制度比想像中完整（01製圖）

古代人有週休二日嗎？官員一年到底放幾天假？休假制度比想像中完整

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古代人有週休二日嗎？漢代已有「五日一休沐」

古代當然沒有今天星期六、星期日固定休息的「週休二日」，但早在漢代，官員就已經有制度化的休假。

唐代類書《初學記》整理前代制度時記載：「漢律：吏五日得一下沐，言休息以洗沐也。」也就是官吏每5日可有一次休沐，因此後世常以「五日一休沐」形容漢代官員的定期休假制度。

之所以稱為「休沐」，「沐」原本就有洗髮、沐浴之意，休沐也逐漸成為官員休假的稱呼。

唐代改成「旬假」！每10天可以休息一次

到了唐代，官員固定休息制度出現變化。

《唐會要》卷八十二記載，唐高宗永徽三年下令，由於當時「天下無虞、百司務簡」，因此「每至旬假，許不視事，以與百僚休沐」。也就是每到旬假時，官員可以停止正常辦公、休息一天。

古代一個月大致分為上旬、中旬、下旬，因此「旬假」相當於每10天休息1次，一個月約3次，一年約36次。

白居易在蘇州任官期間所寫的《郡齋旬假始命宴呈座客示郡寮》，也留下非常具體的描述。他寫下「公假月三旬」，又以「一日」休息犒賞前面「九日」的辛勞，正好反映唐代旬假已經進入官員日常生活。

因此，如果硬要拿現代制度類比，唐代的固定例假並不是週休二日，而比較接近「每10天出現1次固定休假」。

但光算旬假，其實還低估了唐代官員一年能碰到的假日。

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唐代官員一年放幾天？《假寧令》制度框架合計114天

唐代官員除了「旬假」，還有大量節令假期。

研究唐代歲時節日制度的學者劉曉峰，依據仁井田陞等學者復原的唐代《假寧令》，整理出唐代基本休假制度。其中節日假期合計48日，包括元日、冬至各7日，以及寒食、夏至、臘日等節令假期，另外還有不同天數的歲時休假。

再加上每月3次、全年約36日的旬假，已經達到84日。

不只如此，《假寧令》的制度框架中還有兩種相當具有農業社會特色的長假：「田假」與「授衣假」。

田假安排於五月，與農事活動有關；授衣假則安排在九月，與季節轉涼、準備冬衣等生活需求有關。兩種假期各15日，合計30日。

因此按照學者復原出的這套基本框架計算：

節日假48日＋旬假36日＋田假15日＋授衣假15日＝114日。



換句話說，唐代官員在制度上可以碰到的休假相當可觀。

古代不只固定休假！家人過世也有請假規定

《唐會要》記載，唐太宗貞觀元年，少府監丞閻立德的妹妹去世，依當時法令原本可以獲得20日假期，但因閻立德負責的工作尚未完成，有人奏請只給3日。唐太宗認為兄妹之情不可剝奪，仍要求按照法令給假，另外找人代替他的工作。

這段史料很值得注意，因為它顯示唐代的「請假」並不只存在於節慶，遇到親屬喪亡等人生重大事件，也有相應規定，而且休假天數甚至會依親屬關係等因素有所不同。

換句話說，雖然古代沒有今天勞動法中的「特休」、「喪假」等現代名稱，但朝廷已經用制度處理官員因私人重大事件需要暫時離開工作崗位的情況。

宋代官員也有固定休假！《文昌雜錄》記一年76日

到了宋代，固定休假與節日休假仍然相當豐富。

北宋龐元英《文昌雜錄》卷一直接記載：「祠部休假，歲凡七十有六日」，也就是祠部所掌握的休假制度一年共有76日。史料接著詳細列出假期，其中元日、寒食、冬至各7日，另有上元、夏至、中元、下元、端午、七夕、重陽等不同天數的假日，而且同樣保留每月上、中、下旬的休假。

《文昌雜錄》還留下「百司休務」等記載，顯示某些假日中央官署會停止例行辦公；但史料同時又區分不同節日是否「不坐」、是否在後殿視事，因此也不能簡單把76日全部理解成現代公務員完全不用工作的「國定假日」。

這也再次說明，古代休假制度雖然已經非常細密，但和今天週休二日、國定假日的運作方式並不能完全畫上等號。

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古代沒有週休二日，但「放假」比想像中制度化

所以，說到底，古代人到底有沒有「週休二日」？答案是：沒有。

古代中國並不是以現代「一週7天」制度安排官員例假，因此也不存在今天星期六、星期日固定休息的週休二日。

然而，如果因此認為古代官員全年無休，同樣不正確。

漢代已留下「五日一休沐」的制度記錄；唐代改以「旬假」為固定休假，每10日可休息1次，又另外安排大量節令假，以及田假、授衣假等季節性長假；依復原出的《假寧令》基本框架，相關制度性假日合計約114日。宋代《文昌雜錄》也明確留下「歲凡七十有六日」的休假記錄。

更重要的是，古代休假制度已經不只是「哪一天不用上班」這麼簡單，連親屬喪亡等特殊情況都有法定給假的痕跡。

因此，古代官員雖然沒有今天熟悉的週休二日，但從固定例假、節慶假期到私人事由請假，政府早已發展出一套頗為完整的休假規則。現代上班族天天計算「今年還剩幾天假」，類似的問題，其實早在千年前就已經進入官僚制度之中了。

資料來源：

1. 《初學記》卷二十〈假第六〉：本文關於漢代「吏五日得一下沐」及休沐制度的史料依據。

2. 《唐會要》卷八十二〈休假〉：本文關於唐高宗永徽三年實施旬假，以及閻立德因妹妹過世依法給假的史料依據。

3. 白居易《郡齋旬假始命宴呈座客示郡寮》：本文以「公假月三旬」、「用犒九日勤」佐證唐代旬假實際運作。

4. 劉曉峰〈唐代節假日體系〉相關研究：本文唐代《假寧令》復原框架、48日節日假、36日旬假、田假15日、授衣假15日，以及合計114日的數字主要依此整理。

5. 宋．龐元英《文昌雜錄》卷一：本文宋代「祠部休假，歲凡七十有六日」以及各節日休假內容的主要史料來源。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：古代人有週休二日嗎？官員一年到底放幾天假？休假制度比想像中完整】