人日為何在大年初七？傳與女媧創世順序有關　頭6日造哪些動物？

「爆竹聲中一歲除，春風送暖入屠蘇。」在春節期間，人們品美食、走親訪友，紅紅火火過大年。實際上，從正月初一到正月初七，每一天都有講究，比如正月初七又被稱為「人日」「人勝節」「人慶節」等等。



為什麼正月初七被定為「人日」？記者在採訪中了解到，歷史文獻中對此尚無清晰的解釋，民間流傳的解釋是，這與女媧創世的神話順序相符，即女媧在正月前六日造出雞狗豬羊牛馬後，在第七天造出了人，所以這天是人的生日。

相傳女媧在正月第一日造出雞，到第七日才造人。（srivenkata-subramanian/unsplash）

【延伸閱讀】開工利市旺整年 命理師籲這天後才花掉 教催財方法：學生也適用

+ 3

何謂「人日」？

提及正月初一至初七每日對應特定生靈的風俗，山東社會科學院文化研究所研究員鄭豔認為，其起源可追溯至中國古代基於農業社會觀察與原始思維而形成的時序認知體系。

上述體系的核心記載，見於託名漢代東方朔的《佔書》。她說，書中明確記載：

歲後八日，一日雞，二日犬，三日豕，四日羊，五日牛，六日馬，七日人，八日穀。

至於為何正月初七被定為「人日」，在歷史文獻中尚無清晰記載，但民間流傳的解釋是，這與女媧創世的神話順序相符，即「正月一日為雞，二日為狗，三日為豬，四日為羊，五日為牛，六日為馬，七日為人」。

這一風俗在魏晉南北朝時期得到強化與豐富。彼時，對「人」自身的關注、祈福與保全成為社會的焦點，因此，圍繞着「人日」，誕生了一系列祈求安康、趨吉避凶的民俗活動。

吃七寶羹 登高賦詩 更多「人日」的習俗：

七寶羹，一款特別的美食

「人日」的風俗頗為多樣，豐富的儀式與特色飲食共同構成了一個以「人」為核心、集祈福、更新與歡慶於一體的古老節俗體系。

比如在飲食方面，最具代表性的莫過於「七菜羹」，亦稱「七寶羹」。南朝宗懍的《荊楚歲時記》裏記載，「正月七日為人日，以七種菜為羹」。這七種早春蔬菜，一般都有頗為美好的寓意。例如生菜寓意「生財」、葱寓意「聰明伶俐」等等。

由於時代、地域不同，「七寶羹」的具體種類雖未必有絕對統一的定式，但意義深遠：取多種蔬菜合烹，寓意調和鼎鼐、百病不侵，更有新年嘗新、吸納大地初生精華的美好願望。

登高賦詩與戴「人勝」

相較於飲食，「人日」的節日儀式顯得更加多元化。比如，裝飾與饋贈「人勝」。「勝」，是一種頭部裝飾。在「人日」這一天，人們用彩絹、金箔等材料剪刻成人形或花鳥，或貼於屏風門戶，或戴於髮髻，並相互饋贈。鄭豔說，如古籍記載，該風俗的意義就在於通過外在裝飾的煥然一新，象徵並祈願人自身生命狀態與精神面貌的年度更新，同時也藴含祈求人丁興旺的繁衍觀念。

此外，「人日」還有登高賦詩等雅集活動。鄭豔介紹，此俗至遲在魏晉時期已見於記載，如晉代郭緣生《述徵記》提及魏東平王曾於人日鑿山建亭以便登覽。唐宋時期，人日登高成為文人雅士的春俗，韓愈還曾寫過一首詩，即《人日城南登高》。

登高之舉，既有驅除陳腐、迎納新春的禳解意味，也契合了春日舒懷、吟詠情性的精神需求，為「人日」風俗增添了高雅的文化品格。直至明清，「人日」郊遊覽勝之風依然延續。

【延伸閱讀】「紅筆寫名字」犯大忌？原來真有歷史根據 命理師揭恐怖下場