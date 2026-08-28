古時「以身相許」與愛情無關？專家揭唐代典故：最初指男人間浪漫

在許多古裝劇或武俠小說中，觀眾經常會聽到一句經典台詞，「救命之恩，無以為報，唯有以身相許。」這句帶有濃厚浪漫與報恩色彩的成語，在現代台灣社會的日常對話中依然十分活躍。



從嚴肅的情感承諾到朋友間的幽默玩笑，這個詞彙展現了豐富的語言生命力。究竟這個詞彙的真實含義為何？它的起源是否如大眾所想的那樣充滿粉紅泡泡？

「以身相許」最早是男人的浪漫？諸葛亮也對劉備做過？台灣教育部成語驚人典故曝光（01製圖）

「以身相許」最早是男人的浪漫？諸葛亮也對劉備做過？台灣教育部成語驚人典故曝光：

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救命之恩只能「以身相許」？這句台詞原來跟愛情無關！

探究「以身相許」的典故由來，會發現這個詞彙在早期的用法，其實更偏向於展現忠誠與義氣。

根據台灣教育部重編國語辭典修訂本，根據唐代史學家吳兢所著的《貞觀政要·君臣鑒戒》記載，其中提到，「夫以一介庸夫結為交友，以身相許，死且不渝，況君臣契合，寄同魚水。」

資料揭密：「以身相許」最早是男人的浪漫？

從這段古籍文獻可以觀察出，這個詞彙最初的語境，是指朋友之間或臣子對君主的一種承諾。這種承諾代表著生死相隨、全心奉獻的決心。

《施公案》第二八五回指出，「說萬君召是個草莽的英雄，就是當日諸葛孔明，受了劉先主三顧之恩，也曾『鞠躬盡瘁，死而後已』。你道萬君召有施公這一番厚待，他自然以身相許。」此番話是形容主角施世綸（施公）優禮厚待萬君召，使萬君召深受感動，猶如諸葛亮感念劉備「三顧茅廬」之恩，誓死以報，形容其忠誠與報恩之情。

在唐代的社會背景下，這句話強調的是人與人之間深厚的信任與忠誠，完全不侷限於特定的性別，也與現代人熟知的愛情毫無關聯。

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救命之恩無以為報？現代語境下的浪漫與報恩色彩

隨著時代演進，這個詞彙的基本含義逐漸發生轉變。從字面上來解析，意思是將自己的身體與身心，完全許配或奉獻給對方。在現代的語境中，通常指女子將自己的身心全部託付給所愛的男子，背後隱含著願意與對方共度一生、步入婚姻的深刻意涵。

除了純粹的浪漫愛情，這個詞彙也衍生出「報恩式」的結合意義。當一個人為了報答對方的重大恩情時，可能會決定以婚姻或是終身的陪伴作為回報。這也是為何在眾多文學作品、影劇，特別是古裝劇與武俠小說中，經常出現主角因為被拯救，而決定將自己的一生託付給恩人的經典情節。

朋友幫忙卻換來一句玩笑話？台灣人日常最愛怎麼用？

在現代台灣的社會語境中，這個詞彙的使用範圍變得相當廣泛且多元，甚至發展出截然不同的趣味性。目前最常見的用法之一，其實是出現在朋友之間的幽默與玩笑場合。

當朋友幫了一個大忙，為了解決困難或是提供極大的協助時，受惠的一方為了表達極大的感激之情，常常會用誇張的語氣開玩笑說，「你對我這麼好，我只好以身相許了！」面對這種帶有戲謔性質的誇張式表達，對方通常會以「誰要啊！」或是「敬謝不敏」來回應，藉此製造輕鬆幽默的笑料與氣氛。除非是在非常正式的告白場合，否則在台灣聽到這句話，大多是為了活絡氣氛的玩笑話。

對事物極度痴迷也能用？事業與興趣的另類解讀

除了人際關係的互動，這個詞彙在台灣的現代用法中，也被延伸應用於形容一個人對某種事物的極度投入。當一個人對特定的事業、興趣或是專業領域展現出極度痴迷，甚至投入全部的心力時，也可以使用這個詞彙來形容。

根據教育部重編國語辭典修訂本，可比喻將全部心力投注於某種事物或事業之上。如，「這人嗜書成痴，友人笑謔以身相許。」

舉例來說，當一位藝術家將所有的時間與精力都投注在創作上，整天都待在畫室裡鑽研藝術時，旁人可能會形容：「他對藝術簡直是以身相許。」這種用法巧妙地將原本對人的情感承諾，轉化為對事物的執著與熱愛，展現了語言在現代社會中的靈活運用。

想要精準表達心意？這些近義詞與反義詞你用對了嗎？

為了更精準地掌握這個詞彙的意涵，透過近義詞與反義詞的對照，可以幫助大眾在不同的語境中做出合適的選擇。在近義詞方面，包含了「終身相託」、「委身於人」以及「生死相依」。這些詞彙同樣傳達了將一生託付給他人、彼此緊密相連的深刻情感。

在反義詞的部分，特別是在「報恩」的語境下，則可以對照「虛與委蛇」與「過河拆橋」。這兩個詞彙代表著表面敷衍、缺乏真心，甚至在獲得幫助後背棄恩人的行為，與全心奉獻的承諾形成強烈的對比。整體而言，這個成語在現代多帶有浪漫或報恩的色彩，在台灣的日常生活中，更常被轉化為一種誇張式的表達感激，帶有輕鬆幽默的氣氛。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：「以身相許」最早是男人的浪漫？諸葛亮也對劉備做過？教育部成語驚人典故曝光】