日本黃金周也是5月初放假　卻與五一勞動節完全無關　揭歷史起源

4月29日是昭和之日，本來是紀念昭和天皇生日的這一天，隨著進入平成時代後被改名綠之日，其後又獨立成紀念昭和時代的昭和之日而與綠之日分開，同時昭和之日也是黃金周的開端。今天就讓我們來回顧一下「昭和之日」的歷史吧！



什麼是昭和之日？從天長節到綠之日談起

在昭和之日之前，4月29日曾有過三個名字。分別是1948年之前的「天長節」，1949年到1988年的「天皇誕生紀念日」，1989年到2006年的「綠之日」。

4月29日昭和之日是紀念昭和天皇生日的這一天，進入平成時代後被改名綠之日，其後又獨立成紀念昭和時代之日而與綠之日分開。（YouTube@髙木唯衣）

昭和之日是為紀念昭和天皇生辰，後又變為「綠之日」：

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在過去，天皇的生日被稱為「天長節」，典故正是中國典籍《老子》中的成語「天長地久」，當天會在皇居舉辦祭典儀式與宴會，並邀請各國大使舉行茶會來慶祝天皇的生日。二次世界大戰後實行新制，隨著祝日法頒布實施，這天也隨之被改名為「天皇誕生日」。

而1989年昭和天皇駕崩，由明仁天皇即位。在昭和時代落在4月29日這天的天皇誕生日，隨著新時代的到來變成了明仁天皇的生日12月23日。然而，由於天皇誕生日是戰後構成日本黃金周假期的重要假日之一，因此又另立名目，以紀念身為同時身為學者，對植物頗有造詣的昭和天皇為名義，將這天訂為感謝自然恩惠的「綠之日」。

動盪後迎接復興的昭和時代

關於當時為何避開「昭和」這個詞彙，有種說法是「昭和」會讓人聯想起戰爭的時代，在戰後的背景下盡可能避免作為節慶的名稱使用。不過到了2007年，隨著綠之日被往後推延到5月4日，4月29日又變回了「昭和之日」。

根據祝日法，昭和之日被定為「回顧經歷動盪的歲月而完成復興的昭和時代，思考國家未來」的日子。政府公報上更對昭和之日有以下的註解：

歷時60多年的昭和時代，是經歷了前所未有的動盪與變革，苦難與復興的時代。今天的日本正是奠基於這個時代的基礎之上。透過回顧昭和時代，汲取歷史教訓，思考作為和平國家的日本的樣貌，並將之作為未來的方針，對我國的未來極具意義。

隨著歲月流逝，人們對昭和時代看法的不同，似乎也反映在昭和之日這個節日上。

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黃金周與懷舊風情

由於昭和之日同時也是黃金周的第一天，對於日本人來說是年度大型連休的開始。在策畫連休行程之外，昭和之日特殊的歷史淵源也讓慶祝的方式多了一些懷舊的風情。比如說，日本JR南武線的官方推特就以昭和之日為TAG，回顧了南武鐵道在昭和四年全線行駛的歷史。並邀請大家來一場鐵道旅行，回味昭和時代的景色。也有地方上的神社將御朱印更改為昭和紀年，邀請大家前往參加昭和祭，一同追憶昭和時代的種種。

關於昭和時代的懷舊風情，我們或許也都在日劇上看過一些，甚至家裡就有經歷過那個時代的長輩也說不定。不妨在這個特別的日子和日本人一起懷舊吧！

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