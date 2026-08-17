街頭血案！獅城男疑工作壓力大闖榴槤攤奪刀自殘　熱心男英勇救人

新加坡金文泰鄰里中心發生1宗駭人的持刀自殘事件。1名34歲華人男子突然闖入榴槤攤搶走攤販手裏的刀，隨後街上狂奔並持刀自殘，現場頓時出現大片血迹，周邊攤販與路人嚇得尖叫逃跑。1名56歲熱心路人擔心自殘男傷及無辜，衝上前用馬來傳統武術將男子壓制在地，並用手緊按男子傷口止血長達20多分鐘，事後警方與救護人員將2人送往醫院接受治療，自殘男經搶救已無生命危險。自殘男叔叔透露，侄子從事銷售工作，近日頻繁提及工作壓力極大，當天早上出門時已顯得神志恍惚。



當地議員事後親自拜訪熱心男子，並為其頒發「黃色星星」表揚其英勇善舉。熱心男子透露，自己曾入獄服刑，如今是「黃絲帶計劃」（Yellow Ribbon Singapore）的一員、平日從事清潔工作。他表示，「過去雖然做過錯事，但如今已改過自新，只想一心向善」。



新加坡1名34歲華人男子突然闖入榴槤攤，並搶走攤販手裏的刀，隨後街上狂奔並持刀自殘。（網上圖片）

新加坡男子闖榴槤攤奪刀自殘

據《聯合早報》報道，事發於2026年8月10日中午12時許，1名34歲華人男子突然闖入新加坡金文泰3道第441B座附近的榴槤攤位，他將攤販手裏的刀搶走，隨後持刀在街上狂奔，並對着自己的頭部、後頸及腹部猛刺。現場頓時出現大片血迹，周邊攤販與路人嚇得尖叫逃跑。

自殘男拿着刀對着自己的頭部、後頸及腹部猛刺，現場頓時出現大片血迹，周邊攤販與路人嚇得尖叫逃跑。（AI生成圖片）

前囚犯徒手壓制救人 經搶救自殘男已無生命危險

眼見男子瘋狂自殘，56歲市民奧斯曼（Osman）擔心對方會傷及無辜，他隨即衝上前，從後方用手臂扣住男子頸部，並用雙腿將其按壓在地，成功奪下血刀。在等待警察與救護車的20分鐘裏，奧斯曼用手緊緊按住自殘男的後頸傷口，避免自殘男因失血過多死亡。警方與救護人員抵達現場後，隨即將自殘男及奧斯曼分別送往新加坡國大醫院與黃廷方綜合醫院；自殘男經搶救後已無生命危險。

目擊者：活了四十多年，第1次見到這樣的事情

自殘男叔叔趕到現場後透露，侄子從事銷售工作，近日頻繁提及工作壓力極大，當天早上出門時已顯得神志恍惚。

附近目擊攤主表示，「刀又長又亮，他就這樣一直砍自己，我活了四十多年，第一次看到這樣的事情，真的太恐怖了，我到現在都不敢回想」。

當地議員許德財事後親自拜訪奧斯曼，並頒發1顆「黃色星星」表揚其英勇善舉。（facebook@David Hoe）

議員頒「黃色星星」表揚熱心男英勇善舉

當地議員許德財事後親自拜訪奧斯曼，並頒發1顆「黃色星星」表揚其英勇善舉，奧斯曼表示，自己曾入獄服刑，之所以能壓制對方，是因為他曾在監獄中學習過馬來傳統武術（Silat）。如今他是「黃絲帶計劃」（Yellow Ribbon Singapore）的一員，平日從事清潔工作，明言「自己過去雖然做過錯事，但如今已改過自新，只想一心向善」。

（《聯合早報》）

其他報道：女子去酒吧遭陌生男投偉哥！警指「無犯罪事實」不立案 她誓追究

安徽滁州發生1宗恐怖的酒吧下藥事件！1名女子與朋友到酒吧消遣時，遭1名陌生男子搭訕並進行性騷擾。閉路電視拍到，男子趁女子去洗手間之際，涉嫌將壯陽藥「偉哥」偷偷倒入其酒杯中，女子喝後發現杯底有粉紅色凝膠，隨即報警。



當地警方最初以「無犯罪事實」為由不予立案，並協調雙方以1.3萬人民幣（約1.5萬港元）達成和解。惟女子事後諮詢專業律師後，堅信陌生男下藥的行為已涉嫌犯罪，隨即撤銷和解協議，並退還全部賠償金，誓言要透過法律程序追究到底。



程女去洗手間期間，韓男涉嫌將壯陽藥「偉哥」偷偷倒入其酒杯中。（AI生成圖片）

涉事男子性騷擾 摸女子大腿和雙手摟腰

據《荔枝新聞》報道，事發於今年3月12日，事主為姓程女子，她當晚與朋友在安徽滁州某酒吧消遣，其間1名陌生男子上前搭訕勸酒，隨即更叫來姓韓男子加入。韓男在未經程女同意下，強行坐在程女身邊，更公然摸其大腿及雙手摟腰，程女受驚下隨即將韓男推開。

韓男拿出1袋英文包裝的藥物向程女展示，程女即時用手機翻譯掃描，發現藥物內含有100mg的西地那非，即「偉哥」的成分。（《荔枝新聞》影片截圖）

趁女子去洗手間之際向酒杯下藥

程女在酒吧期間曾上洗手間，而回來後韓男拿出1袋純英文包裝的藥物向程女展示，程女即時用手機翻譯掃描，發現藥物內含有100mg的西地那非，即「偉哥」的成分。韓男要求程女繼續喝酒，她表示「我喝了一口，然後就倒了」，經查看酒杯後，「發現這個杯子裏面有粉色凝膠樣的東西，所以報警了」。酒吧內的閉路電視畫面顯示，韓男趁程女去洗手間之際，偷偷將壯陽藥「偉哥」倒入其酒杯中，並在程女回座前倒滿酒杯掩飾。

全文：女子去酒吧遭陌生男投偉哥！警指「無犯罪事實」不立案 她誓追究