買無花果逐粒揸同換　西灣河超市顧客被公審　網民怒斥：無品低端

行為自私無道德！有西灣河居民於網上發文發片，公審鯉景灣超市1名顧客購買無花果時「逐粒揸同換」。影片更見到該顧客戴鴨舌帽、口罩和防曬手袖，將自己包得密實，別人難見到容貌。



網民批評，「又係鯉景灣，呢度啲人真係冇品，以為包到冚影相都唔怕？做人唔好咁低端嘛！呢個應該係慣犯」、「你食好，其他人食爛嘢，以後唔敢買」，有網民就表示，「所以出邊生果舖唔畀人揀就係咁解，太多呢啲無公德嘅XK」。



有西灣河居民於網上發文發片，公審鯉景灣超市1名顧客購買無花果時「逐粒揸同換」。（facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」影片截圖）

該西灣河居民於facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發文不滿道：「唔怪之得鯉景灣啲無花果咁差啦，啲人逐粒揸同換，我都係去返生果檔買算啦。」該帖文更被其他網民轉載至Threads討論批評。

西灣河超市顧客買無花果逐粒揸同換

照片及影片見到，超市1名顧客手上拿着1盒無花果，打開了包裝揀選，而該顧客戴鴨舌帽、口罩和防曬手袖，將自己包得密實。

影片見到該顧客戴鴨舌帽、口罩和防曬手袖，將自己包得密實，別人難見到容貌。（facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」影片截圖）

網民質疑：包到冚似慣犯

「帶定帽、口罩，有備而來」



「有自知之明喎，做埋啲衰嘢驚被人影到樣啦」



「無文化/無公德/無家教，預無面見人（包到密一密！）」



網民批評，「又係鯉景灣，呢度啲人真係冇品，以為包到冚影相都唔怕？做人唔好咁低端嘛！呢個應該係慣犯」。（facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」圖片）

網民斥超市揀雞蛋生果亂象

「我住屋邨，百佳都見到有人換雞蛋，佢哋慣咗咁樣做！」



「我都喺惠康見過人換雞蛋，即鬧到佢走咗，真係好賤格囉！」



「好多超市啲人都係咁做，香蕉最多人咁做」



「每間超市都有呢啲西客，香蕉成梳好好哋，搣到散晒只係要得1隻咁大把，好乞人憎！」



「我連買香蕉都成梳買，一拎上手360度轉一下過得去就買，啲蕉表面少少黑，裏面其實靚仔的，啲阿嬸阿婆喺度搣足10分鐘」



「那天在沙田一田又係咁，個阿婆仲一路指點個印傭去撕開面膠紙逐粒揀和換，我話畀個職員知，職員話要1盒睇冇得逐粒換，阿婆就走咗」



「喺一田我都見過有人換奇異果，逐粒揀，仲教其他人揀啲大嘅換，咁咪話畀職員聽，職員勸喻佢，最終收手」



（facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」 / Threads@fungaugel）