$7,000萬天價譚仔米線？疑店員按錯出事　食客笑：差啲八達通畀咗

拍卡付款前記緊要看清楚支付金額！近日網上流傳照片，有食客聲稱吃譚仔雲南米線後準備付款，赫然發現店舖的POS（Point of Sale，銷售時點情報系統）收款機顯示金額近7,500萬港元，相信是「譚仔姐姐」店員一時手誤按錯。發文食客笑言，「食譚仔差啲八達通畀咗7,000幾萬」。



帖文引來網民爆笑說，「傳說中的八達通黑卡？」、「邊間好食到要買起人間舖？」、「一餐譚仔夠full pay買西貢豪宅」，又指出「八達通入唔到7,000幾萬放心」、「扣到數都係1個奇蹟」。



根據八達通網站資料，一般八達通卡（實體卡或手機八達通）的儲值限額為3,000港元。若使用手機應用程式八達通銀包Plus或Pro，儲值限額及年度交易限額則有所提升，不過設有年齡限制及須進行身份驗證。



該食客於Threads發文發相講述事件，見到照片中的POS機顯示收款金額近7,500萬港元。（Threads@hifivehk）

該食客於Threads發文發相講述事件，見到照片中的POS機顯示收款金額為74,991,153.06元，即近7,500萬港元。

吃譚仔米線吃到要付逾7,000萬元？

食客當時打算用八達通付錢，幸好有定神看看，未有拍卡。

網民指出，「八達通入唔到7,000幾萬放心」、「扣到數都係1個奇蹟」。（資料圖片）

網民：八達通冇可能成功付款

「7,000幾萬碗譚仔我都想見識下，食完識飛」



「你係咪熟客，食到連間舖都想賣埋畀你」



「你有7,000幾萬咩？唔夠錢都過唔到數啦！」



「首先，八達通冇可能畀到7,000幾萬，因為餘額上限$3,000」



「你冇錢就係冇錢，就算你拍100次卡佢都扣唔到你錢，放心啦」



網民表示，「你冇錢就係冇錢，就算你拍100次卡佢都扣唔到你錢，放心啦」。（資料圖片）

網民：店員手快按錯／唔小心揩到

「返工試過，第一日返工太緊張，原本個客買70蚊嘢手快快㩒咗7萬蚊」



「通常部機擺喺枱度唔小心揩到就會咁樣」



根據八達通網站資料，一般八達通卡（實體卡或手機八達通）的儲值限額為3,000港元。（資料圖片）

八達通儲值限額是多少？有分等級？

根據八達通網站資料，一般八達通卡（實體卡或手機八達通）的儲值限額為3,000港元。

若使用手機應用程式八達通銀包Plus或Pro，儲值限額及年度交易限額則有所提升，不過設有年齡限制及須進行身份驗證。

八達通銀包 Lite

申請須求：12歲或以上，以香港手機號碼及電郵地址登記

儲值限額：$3,000

年度交易限額：$25,000



八達通銀包Plus

申請須求：13-17歲，提供個人資料、住址、拍攝香港身份證及自拍以通過升級八達通銀包的身份驗證

儲值限額：$10,000

年度交易限額：$100,000



八達通銀包 Pro（已認證）

申請須求：18歲或以上，提供個人資料、住址、拍攝香港身份證及自拍以通過升級八達通銀包的身份驗證

儲值限額：$30,000

年度交易限額：$500,000



（Threads@hifivehk／八達通網站）