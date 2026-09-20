大埔垃圾屋叫價$545萬！標榜送全屋雜物　銀主盤成交送iPhone 18

屬銀主盤的垃圾屋價格雖然有大幅折讓，但非人人可接受。標榜「扎根大埔30年」、「齊全凶宅數據」的Facebook專頁「地產360' （大埔 沙田 大圍 馬鞍山）村屋地產」，今年9月17日刊登1則樓盤資料，寫明「我等着你回來，送全屋雜物」，推銷1993年落成的大埔怡雅苑「新十字型」設計單位放售，建築面積710方呎，實用面積554平方呎，三房兩廳，已補地價，但「殘裝、小漏水」，強調歡迎任何有興趣人士上門參觀。據悉單位叫價545萬，成交買家可獲賺最新型蘋果iPhone 18手機。



帖文寫明「我等着你回來，送全屋雜物」。（Facebook專頁「地產360' （大埔 沙田 大圍 馬鞍山）村屋地產」圖片）

從代理上載的相片可見，單位客廳內擺有大量櫃架及家具，地面散落紙張、膠袋、盒子及不同雜物，部分物品堆放至接近窗邊及走廊位置，客廳一側的大型組合櫃仍然保留，但櫃面及周邊同樣擺滿物品。



帖文寫明「我等着你回來，送全屋雜物」。（Facebook專頁「地產360' （大埔 沙田 大圍 馬鞍山）村屋地產」圖片）

其中1間房間的雜物堆積情況更加明顯，有多個紙箱、電器、嬰兒車及其他用品，由地面一直堆至接近腰部甚至更高位置，房門附近亦被大量物品佔據。另1間房則大致空置，見到舊式木地板、窗簾及窗口式冷氣機，與其他房間形成明顯對比。



另一間房則相對空置，只餘舊式木地板、窗簾及窗口式冷氣機，與其他房間形成明顯對比。（Facebook專頁「地產360' （大埔 沙田 大圍 馬鞍山）村屋地產」圖片）

廚房同樣堆放大量紙箱、膠袋、布料及日用品，部分位置幾乎遮蔽原有工作枱及通道，天花亦可見油漆剝落及老化痕跡。浴室內則堆有膠樽、袋裝物品及其他雜物，浴缸及洗手盆附近亦被物品佔據。單位部分牆身及天花有明顯老化痕跡，部分位置出現甩灰或剝落情況。



帖文寫明「我等着你回來，送全屋雜物」。（Facebook專頁「地產360' （大埔 沙田 大圍 馬鞍山）村屋地產」圖片）

由於代理早已明言單位情況，準買家除了要考慮清理全屋雜物之外，亦可能需要預留額外預算進行維修及翻新。全文均未有交代樓價及怡雅苑的確實位置，不過有網民留言後，專頁都會表示「已回覆，謝謝查詢」，相信會透過私訊交代更多詳細資料。

其中1間房間多個紙箱、電器、嬰兒車及其他用品由地面一直堆至接近腰部甚至更高位置。（Facebook專頁「地產360' （大埔 沙田 大圍 馬鞍山）村屋地產」圖片）

單位因斷供淪銀主盤 非凶宅有樓契

許多網民看到單位情況，加上帖文1句「等着你回來」，紛紛猜測該單位是凶宅，甚至是無樓契的垃圾屋凶宅。不過，據《星島頭條》引述地產代理回覆，指該單位開價545萬。而該報道更指單位是銀主盤而非凶宅，因斷供而被銀行收回單位，而樓契由銀行保管，而為了促銷該單位，買家可獲贈最新iPhone 18。

帖文寫明「我等着你回來，送全屋雜物」。（Facebook專頁「地產360' （大埔 沙田 大圍 馬鞍山）村屋地產」圖片）

垃圾屋自由市場叫價$545萬

大埔居屋怡雅苑（Yee Nga Court）位於大埔安埔路15號，鄰近大埔超級城及富善邨，於1993年入伙，即樓齡達33年，由5座新十字型大廈組成，分別是怡禮閣、怡順閣、怡厚閣、怡達閣及怡亮閣，合共提供1,750個單位。

根據地產網站紀錄，今年8月中旬，怡雅苑怡禮閣中層10樓1間554平方呎三房單位，在自由市場以456萬元易手，折合實用呎價約8,231元。換言之，現時該垃圾屋單位554呎叫價545萬，呎價達9,837.5元，較最新成交單位高出近兩成。

屋內堆滿大量垃圾雜物。（Facebook專頁「地產360' （大埔 沙田 大圍 馬鞍山）村屋地產」圖片）

帖文引來許多網民討論：

「唔講幾錢，伏嘢多」



「可能收埋金條」



「清走雜物後仍是一條好漢」



「以為呢個post係專人清潔垃圾」



廚房同樣堆放大量紙箱、膠袋、布料及日用品，部分位置幾乎遮蔽原有工作枱及通道。（Facebook專頁「地產360' （大埔 沙田 大圍 馬鞍山）村屋地產」圖片）

「最慘嘅就係啲曱甴好難完全消滅到」



「人哋都寫住『我等著你回來』，當然係凶宅」



「老人家應該死咗，佢啲屋企人可能覺得不如賣咗層樓，費事麻煩」



房門附近被大量物品佔據。（Facebook專頁「地產360' （大埔 沙田 大圍 馬鞍山）村屋地產」圖片）

（Facebook專頁「地產360' （大埔 沙田 大圍 馬鞍山）村屋地產」）