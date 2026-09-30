古代死刑很多嗎？六大合法免死情況　乾隆年間死刑率遠低同期英國

在現代人的認知中，古代的死刑彷彿很普遍，甚至有些隨意。古裝劇裡，官員一言不合就會把人犯推出去斬了，可謂「殺人不眨眼」。（以下內容節錄自《古人原來很會過日子：從衣食住行到婚戀職場，古人自有好辦法！》）



古代的死刑多嗎？

不可否認，在古代的亂世和威權時代，死刑的確有些氾濫，草菅人命也並不少見。然而，在大部分的和平年代，古人對死刑的執行是非常慎重的，甚至殺人也並不一定償命。

示意圖（《武媚娘傳奇》劇照）

中國自古就有「慎刑」觀，強調慎重使用刑罰，特別是死刑。除去特殊年代，政府都會盡量控制和減少死刑的數量。司法官員對死刑案的審判也是慎之又慎，往往要經過再三推敲，反覆案驗，以求「死中之生」。只要情有可原，都會「即開生路」。以唐朝為例，死刑案至少要「過五關」才能執行，即州縣初審、大理寺複審、刑部複核、皇帝裁決、複奏請旨。

這裡的複奏請旨是指死刑複奏制度。這個制度很有意思，死刑經過反覆審核後最終判決無誤，但執行前仍要請皇帝「三思」。在唐朝，死刑複奏一般是三複奏或五複奏。也就是說，犯人在執行死刑前，吏部官員要在皇帝面前「磨嘰」：「真的要殺嗎？」還不能一天「磨嘰」完，要隔天再「磨嘰」一次，直到皇帝多次肯定答覆後，這個犯人才會真的被處決。過程中，皇帝只要有一次動了惻隱之心，這個犯人就不會死。

延伸閱讀：中國古代17種最恐怖酷刑 鋸割痛如凌遲 還未夠抽腸梳洗令人心寒

+ 40

在古代的司法實踐中，還有多種情況可以「殺人不償命」。

首先，特殊身分的殺人者可以免死。今天，未成年人犯罪不會判死刑，哪怕是殺人重罪。古代也有類似的規定，例如在唐朝，八十歲以上、十歲以下的殺人犯，基本不會被判死刑。今天的孕婦和哺乳期婦女不會被判死刑，古代也如此。另外，古代的殘疾人也不會被判死刑。

古人重視孝道，注重家族香火的延續，因此古代的獨生子也可以免死。如果死刑犯是家中唯一的男丁，則可以免死，留下來贍養父母和祖父母，這就是所謂的「留養承嗣」。幸好古代沒有計畫生育，在獨生子遍地的今天，如果繼續執行留養承嗣的規定，那基本就等於廢除死刑了。

古代的貴族和高官一般也不會被判死刑。流傳甚廣的「王子犯法與庶民同罪」的說法其實是蒙騙老百姓的政治口號。除了那些有「免死金牌」的人外，從唐朝開始還有所謂的「八議」之律，即八種犯人也可以商議免死。包括皇室宗親、前朝皇帝後代、三品以上官員、重大功勳者等。他們犯了死罪一般也不會被判死刑，除非謀反大罪。然而，八議之律在清朝就不管用了，雍正皇帝認為：「親故功賢等人，為朝廷所倚重，理當奉公守法，為士民之表率，絕對不能姑息縱容。」在維護法律尊嚴方面，四爺還真是個狠人！

其次，與受害者特殊關係的殺人者可以免死。明清法律規定，若子孫有毆罵長輩等不孝行為，長輩將其打死也不受處罰。即便子孫無重大過錯，長輩因為教育子孫而將其打死，頂多也只會被判杖刑或徒刑。古代丈夫殺妻並不會直接免死，但丈夫只要能證明自己並非故意殺害妻子，或者妻子有明顯過錯，比如出軌，就不會被執行死刑。

古代奴婢的地位很低，奴婢的命不是命。主人打死奴婢不會被判死刑，只是杖刑一百。唐、宋、元三代，良人殺死別人家的奴婢都不會被判死刑。奴婢的地位可謂「低到了塵埃裡」。歷史上有一個時期，中國大部分的漢人都淪為奴婢的地位，這就是蒙古人統治的元朝。在當時，蒙古人打死漢人只需要賠償燒埋銀，另外罰其參軍出征，並不會被判死刑。

再次，特殊原因的殺人也可免死。古代便有正當防衛的概念，比如婦女反抗強姦而殺死對方，只會被判杖刑五十下，還可以花錢免除杖刑。另外，因復仇的殺人也不會被判死刑，特別是子女為父母復仇。

最後，古代的「大赦天下」也會給死刑犯免死的機會。在古代，皇帝登基、更換年號、立皇后或太子以及遭遇天災的時候都會下令大赦天下，死刑犯便有機會被赦免或減刑。一般來說，故意謀殺罪不在赦免之列，但在實際操作中，經常會將全部罪犯都赦免。前篇講到的監獄裡獄霸的事例，就是因為大赦天下而使殺人犯被赦免釋放。《宋史》記載，後周時，陝州人范義超因私怨殺了鄰居一家十二口，陝州官員上奏「引赦當原」。最終，皇帝因其殺人太多而沒有赦免，但殺十二個人都敢請求赦免，足以說明古代赦免死刑的寬度有多麼大。

以上所述，便是古代「殺人不償命」的情形。在慎用死刑的觀念下，古代的死刑執行並不多。根據《中國古代死刑制度史》一書的統計，乾隆年間每年核准死刑二千四百到三千件，而實際執行的只有七八百件。這個人數在總人口中的比例，遠低於同時代的英國。換句話說，近代中國司法的死刑觀念並不比西方落後。死刑的慎用是對人權的基本保障，更是對生命敬畏的體現，根本上代表著社會和司法的文明與進步。

延伸閱讀：古代死刑犯最後一餐 為何都會放一塊「腥臭生肉」？竟與孟婆有關

+ 23

《古人原來很會過日子：從衣食住行到婚戀職場，古人自有好辦法！》書面封面（麥田出版授權使用）

書名：古人原來很會過日子：從衣食住行到婚戀職場，古人自有好辦法！



作者：王磊



作者簡介：畢業於東北師範大學歷史系，現任東北師範大學附屬中學的歷史教師，著有《古人原來這樣過日子》（麥田出版）。

在教學過程中，他發現學生們對古人的日常生活很感興趣，但平時的歷史教學很少涉及這方面內容，於是思考用什麼樣的方式能更好地傳播這些知識。

從2018年5月起，他以「講歷史的王老師」為名，在大陸抖音APP開設「講歷史的王老師」欄目，專門介紹有關古代中國人日常生活的歷史知識，涉及衣食住行、戀愛婚姻、風俗娛樂等方方面面的內容。腦洞大開的問題，乾貨十足的知識點，再加上王老師作為東北人所特有的幽默講解，讓人忍不住一口氣聽完。



【本文獲「麥田出版」授權轉載。】