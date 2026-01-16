泰自閉症學生疑遭女教師反覆割腿及鎖入儲物櫃1小時致性情大變

泰國暖武里府爆出校園暴力，一名患有自閉症的少年疑似遭到女教師虐待，不僅腿部被割傷，還被鎖進置物櫃中，導致少年出現情緒低落、性情轉變等現象。



少年母親指控校方推託、警方拖延調查，一怒之下向泰國教育部投訴。

面對少年母親拖延調查的指控，承辦此案的警方由局長出面緩頰，他表示案件仍在調查，警方需要詢問所有涉案人員，包括受害少年、女教師、其他學生、校方等，絕非故意拖延。（Facebook@ดร.แก้วช่วยได้）

母斥警方拖延 僅定性「不當懲罰」而非虐待：

兒子情緒異常 疑在校被虐待

泰媒《Thaiger》報導，一名45歲母親去年12月起，發現其12歲、患有自閉症的兒子情緒低落、性情轉變，不僅開始害怕上學，還會反覆在紙條上寫「置物櫃」與「難過」等詞，甚至頻繁落淚，表示「受傷了」。

在反覆安慰和安撫後，少年向母親坦承在校遭到一名女教師虐待。少年描述，老師會拿尺反覆割傷他的腿，還將他鎖在置物櫃將近一個小時。監視器畫面顯示，少年由女教師陪同離開教室時，腿部明顯有傷，情緒低落和進入校園時大不相同。

警方認定「不當懲罰」而非虐待

報導指出，少年母親12月17日向警方報案，審訊過程中，涉案女教師否認傷害少年，也否認有鎖進置物櫃的狀況。然而，少年的同學向少年母親提供錄音，聽到女教師憤怒地訓斥少年；同學也透露，女教師掐了男孩一下，然後把他關進置物櫃作為懲罰。

面對少年母親拖延調查的指控，承辦此案的警方由局長出面緩頰，他表示案件仍在調查，警方需要詢問所有涉案人員，包括受害少年、女教師、其他學生、校方等，絕非故意拖延。

警察局長補充，目前此案尚未朝向「虐待案」調查，而是先作為女教師的「不當懲罰」，後續再由相關調查人員確立，此案是否符合身體虐待的法律定義。

