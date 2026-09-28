澳男下班家門外險遭槍殺！兇徒連開多槍擊中鄰居外墻　狂奔逃一劫

撰文：伊萬德
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澳洲墨爾本北部格林韋爾（Greenvale）早前發生1宗槍擊案。1名28歲男子下班返抵家門時，遭槍手駕車尾隨伏擊並連開多槍。事主及時狂奔逃過一劫，未有受傷，惟流彈擊中鄰居住所外牆。當地警方相信事件屬有目標襲擊，目前正展開搜捕行動。

1名28歲男子下班返抵家門時，遭槍手駕車尾隨伏擊並連開多槍。（網上影片截圖）
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兇徒乘車尾隨 家門外下車連環開槍

事發於當地時間周二下午約5時50分。現場附近的閉路電視片段顯示，男事主下班後返回位於格林韋爾區伽利略里（Galileo Place）的寓所。當他抵達並離開車廂時，1輛深色私家車緩慢駛至並靠近其住所。

1輛深色私家車緩慢駛至並靠近其住所。 （網上影片截圖）
1輛深色私家車緩慢駛至並靠近其住所。（網上影片截圖）
男事主下班後返回位於格林韋爾區伽利略里（Galileo Place）的寓所。（網上影片截圖）

隨後，深色私家車的前座乘客突然衝下車，向事主連開多槍。片段顯示，事主反應迅速，立刻狂奔閃躲避開子彈。其間，有鄰居察覺異樣步出屋外查看，並即時呼籲其他居民留在室內。

深色私家車的前座乘客突然衝下車，向事主連開多槍。（網上影片截圖）
深色私家車的前座乘客突然衝下車，向事主連開多槍。（網上影片截圖）

事主逃過一劫 流彈擊中鄰居外牆

案發後，涉事槍手隨即逃離現場。案中28歲男事主未有中槍，身體亦沒有受傷。然而，槍手發射的其中1發子彈，擊中了街道盡頭另1戶家庭的住宅外牆。

槍手發射的其中1發子彈，擊中了街道盡頭另1戶家庭的住宅外牆。 （網上影片截圖）
槍手發射的其中1發子彈，擊中了街道盡頭另1戶家庭的住宅外牆。 （網上影片截圖）

屬針對性襲擊　事主汽車數周前曾遭縱火

維多利亞州警方福克納分區應變部隊（Fawkner Divisional Response Unit）已接手跟進。警方初步調查指出，案件並非隨機犯案，而是針對該名28歲男事主的有目標襲擊。警方透露，事主已非首次成為襲擊目標，數周前，其家族的1輛汽車亦曾於夜間遭人惡意縱火焚毀。警方正全力調查，以釐清犯案動機。

警方呼籲公眾提供協助，任何人如目擊案發經過，或持有相關的閉路電視及車Cam片段，應盡快致電滅罪熱線（Crime Stoppers 1800 333 000）提供線索。

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