澳洲中餐廳慶生設宴埋單$4萬！情侶批不合理拒付　店方關門爆衝突

在餐廳過生日卻拒付賬單？澳洲墨爾本市中心1間高級中餐廳日前發生1宗嚴重的消費糾紛，1對情侶邀請了36名親友在中餐廳包房為女方慶祝40歲生日，結賬時卻因不滿總額逾7,000澳元（約4萬港元），質疑餐廳多收酒水、切餅費與假日附加費，男方甚至一度揚言只願付1,500澳元（約8,400港元），雙方爆發口角，餐廳經理隨即下令關店門阻止2人離開，男方則情緒失控辱罵員工、踢門甚至鎖喉。警方到場介入調解後，最終說服情侶支付5,500澳元（約3萬港元）後離場，事件演變成各執一詞的「羅生門」。



食客與餐廳經理因酒水明細、切餅費及周末附加費爆發激烈爭執。（網上影片截圖）

不斷以言語辱罵員工並猛踢大門。（網上影片截圖）

36人貴賓房設宴 19支酒水消費逾7000澳元

綜合澳洲媒體報道，事發於7月25日，男子馬歇爾·湯普森（Marshall Thompson）與女子梁路易絲（Louise Leung）在位於墨爾本中央商業區的高級中餐廳「Ming Dining」設宴，為女方慶祝40歲生日。餐廳經理托尼（Tony）表示，當晚2人在貴賓房內包下3張桌子，共宴請36位賓客，消費清單包括10支氣泡酒（Sparkling Wine）和9支莎當妮白酒（Chardonnay），連同餐點以及其他收費，賬單總額超過7000澳元（約4萬港元）。托尼稱，整晚賓主盡歡，餐廳亦盡力提供了周到服務。

當晚情侶2人在包間內包下3張桌子，共宴請36位賓客，消費清單超過7000澳元（約4萬港元）。（網上影片截圖）

當晚情侶2人在包間內包下3張桌子，共宴請36位賓客，消費清單超過7000澳元（約4萬港元）。（網上影片截圖）

托尼稱，整晚賓主盡歡，餐廳亦盡力提供了周到服務。（網上影片截圖）

托尼稱，整晚賓主盡歡，餐廳亦盡力提供了周到服務。（網上影片截圖）

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賬單送達起爭議 蛋糕費附加費成焦點

然而，當賬單送達後，湯普森和路易絲質疑多項收費不合理，聲稱部份酒水並非他們所點。此外，2人事前自行訂購蛋糕送至餐廳，托尼表示餐廳原則上不允許自帶蛋糕，但為免掃興，提出每人收取5澳元（約28港元）切餅費，並稱2人當時表示同意。

賬單同時包含1筆641澳元（約3,500港元）的周末附加費（10%），托尼強調2人事前已獲悉此收費，但結賬時卻拒絕支付。甚至湯普森曾提出僅支付1500澳元（約8,400港元），否則一分不付，並建議餐廳到維州民事及行政仲裁庭追討。

然而，當賬單送達後，湯普森和路易絲質疑多項收費不合理，聲稱部份酒水並非他們所點。（網上影片截圖）

當晚消費清單包括10支氣泡酒和9支莎當妮白酒，加上食物及其他收費，賬單總額超過7,000澳元（約4萬港元）。（網上影片截圖）

經理落閘阻截 閉路電視拍下衝突畫面

眼見2人企圖拒絕結賬離開，Tony隨即命令員工鎖上餐廳大門，湯普森見狀隨即情緒失控，不斷以言語辱罵員工並猛踢大門，大罵：「去你的！你這個混蛋！我一分錢都不付。」根據餐廳的閉路電視畫面顯示，雙方的口角迅速升級為肢體衝突，湯普森在走下樓梯後，一度試圖掐住托尼的脖子，並強行抓住及扭動對方的手腕。面對失控場面，托尼無奈選擇報警求助。

雙方的口角迅速升級為肢體衝突，湯普森在走下樓梯後，一度試圖掐住托尼的脖子，並強行抓住及扭動對方的手腕。（網上影片截圖）

湯普森隨即情緒失控，不斷以言語辱罵員工並猛踢大門。（網上影片截圖）

警方調解後情侶付5500元澳元 雙方各執一詞待查

警方到場介入調解後，最終說服湯普森和路易絲支付5,500澳元（約3萬港元），較原本賬單少逾1,500澳元（約8,400港元） 。托尼表示，餐廳保留了酒支作為證據，並稱閉路電視畫面顯示路易絲當晚確實點了9支莎當妮白酒，其間員工亦多次核對訂單。他感嘆事件令員工受驚，害怕以後「接大單」，又指目前墨爾本經商環境困難，難以接受顧客如此對待員工。

警方到場介入調解後，最終說服湯普森和路易絲支付5500澳元（約3萬港元）。（網上影片截圖）

然而路易絲強烈否認餐廳說法，堅稱「我們確實付了錢，但他們多收了我們的費用」，同時堅決否認湯普森曾對經理進行過任何肢體襲擊。她呼籲警方徹查真相。當地警方目前已就此宗糾紛展開調查。

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