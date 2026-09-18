新加坡組屋疑電器短路起火　女傭扶老翁逃出火海　鄰居：以為霧霾

新加坡日前發生1宗駭人火災！巴西立1處組屋單位在清晨突然起火，現場冒出濃煙並傳出多聲爆炸聲。幸得熱心鄰居與女傭合力救援，協助組屋內行動不便的老翁及其剛動手術的女兒逃離現場。事故中約20人緊急疏散，有2人因吸入濃煙被送院治療。當局初步調查顯示，起火原因懷疑與電器電源短路有關。



新加坡巴西立1處組屋單位在清晨時分突然起火，現場冒出濃煙並傳出多聲爆炸聲。（網上圖片）

組屋清晨突傳爆炸聲 濃煙波及樓上多層外牆

據外媒綜合報道，事發於9月13日清晨7時許，地點位於新加坡巴西立72街第722座組屋的 8樓單位。現場臥室突發大火，其間傳出3次爆炸聲，濃煙迅速波及樓上多層外牆，導致外牆嚴重燻黑。

疑因臥室電源短路突發大火，其間傳出3次爆炸聲，濃煙迅速波及樓上多層外牆，導致外牆嚴重燻黑。（網上圖片）

據悉，失火單位內住有1名老翁及1名外籍女傭，老翁的女兒近日因腿部剛動過手術需要靜養才暫住數天，豈料遇上火災。危急關頭，1名年輕人從樓下趕至現場，逐一敲門拍醒住戶，並第一時間協助老翁的女兒，推着輪椅將她安全撤離；而行動緩慢的老翁則在女傭的攙扶下順利逃出火海。

鄰居：起初以為是霧霾嚴重

同層63歲的鄰居方先生（起重機操作員）回憶事發經過表示，起初還不知道隔壁單位着火，直到兒子聞到燒焦味外出查看，才驚覺發生火災，並且當時的走廊一片漆黑、濃煙滾滾。

新加坡民防部隊證實，涉事單位的3名住戶在消防人員抵達前已自行疏散，消防員隨後出動1支水槍將大火撲滅。（網上圖片）

住在20樓的住戶亦透露，事發時正在睡夢中，妻子聞到燒焦味後連忙起身檢查家中電器，惟並未發現異狀，他們起初以為是霧霾嚴重，直到妻子從另一側窗戶看見濃煙不斷由下方樓層竄出，才驚覺樓下發生火災。

當局初步調查 料電器電源短路起火

新加坡民防部隊證實，涉事單位的3名住戶在消防人員抵達前已自行疏散，消防員隨後出動 1支水槍將大火撲滅，並聯同警方緊急疏散了同座組屋約20人，有2人因吸入濃煙，被送往新加坡中央醫院就醫。當局初步調查顯示，起火原因懷疑與電器電源短路有關。

（綜合）

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