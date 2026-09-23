亞運2026｜中國女排挫日本衛冕　主攻莊宇珊籲不讓勝利沖昏頭腦

愛知．名古屋亞運2026女子排球決賽，中國女排直落三局以25：19、25：20、25：23擊敗主場作戰的日本女排，勇奪金牌，實現亞運三連霸、隊史第10金。

僅在24天前，中國女排在亞錦賽決賽不敵泰國，遺憾錯失直通2028洛杉磯奧運席位。然而短短三周內，球隊迅速調整重振旗鼓，先在亞運準決賽血戰5局復仇泰國，隨後在決賽完勝日本。主帥趙勇賽後再次提及「女排精神」，他說：「中國女排會經歷困難，但在困難面前絕不退縮。」



相較於準決賽苦戰泰國，中國在決賽前兩局打得相對順暢，憑藉攔網與強攻，迅速連取兩局25：19與25：20。戰至第三局，背水一戰的日本一度以10：2大比數領先中國。趙勇及時暫停微調部署，成效明顯，中國步步將比分追至19：19平。最後時刻，主攻手吳夢潔於24：23時發出一記「ACE球」幫助中國反勝贏下第三局，以3：0橫掃日本奪金。

中國主攻手吳夢潔轟下全場最高的26分，幫助中國以3：0擊敗日本奪亞運金牌。（新華社）

吳夢潔今場轟下全場最高的26分，再次成為中國隊最犀利的進攻核心。回顧整屆賽事，她6場比賽奪86分為全隊最高，累計139次扣球命中75分，並交出3攔網、8發球的全面數據。另一位主攻大將莊宇珊同樣表現亮眼，本屆賽事貢獻78分，另有7次攔網與2次發球得分。

中國女排實現亞運三連霸。（新華社）

雖然順利在亞運登頂，莊宇珊仍保持清醒：「我們這批沒有像前輩那麼輝煌，我能做的就是承擔起我在中國女排的位置。」中國女排明年將在世界錦標賽中爭奪前三名以獲得奧運2028參賽資格，莊宇珊表示：「我覺得還是打一場進一場，從實踐和比賽中，還有一些訓練上去抓。」