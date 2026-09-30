痣毛竟藏生髮線索？日醫提醒勿亂拔恐發炎　看清成因及正確修剪法

痣上長毛，為何往往比一般體毛更粗更黑？坊間俗稱的「福毛」或「寶毛」又為何呈現白色且細長？2種體毛形態截然不同，背後成因引人好奇。日本男性醫療脫毛專門院「Men's Rize」（メンズリゼ）總院長赤塚正洋醫生指出，痣毛的色素特徵與母斑細胞密切相關，並提醒民眾切勿胡亂拔除，否則隨時招致皮膚發炎甚至惡變風險。



日本男性醫療脫毛專門院總院長赤塚正洋醫生指出，痣毛的色素特徵與母斑細胞密切相關，並提醒民眾切勿胡亂拔除。（AI生成圖片）

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痣毛特別黑特別粗

日本男性醫療脫毛專門院總院長赤塚正洋醫生解釋，痣在醫學上稱為「色素性母斑」（Pigmented Nevus）。表皮與真皮之間存在大量產生黑色素的母斑細胞，導致皮膚表面出現黑色或褐色的斑塊。當毛髮恰好生長在痣的部位時，毛囊會吸收該處的黑色素，因此長出來的體毛普遍顏色偏黑、質感較粗。

赤塚正洋醫生明確指：極不推薦直接拔除痣毛。（AI生成圖片）

直接拔除痣毛 恐增發炎病變風險

赤塚醫生極不推薦直接拔除痣毛，色素性母斑屬於良性腫瘤，雖然小型母斑無須過度擔心，但較大的母斑存在惡化可能性。無論生長位置是否在痣上，強行拔毛都會破壞毛孔，一旦細菌入侵便會引致毛囊炎等發炎反應，甚至有惡變風險。

若需要處理痣毛，醫生建議使用剪刀貼近皮膚根部小心剪斷。（AI生成圖片）

若需要處理痣毛，赤塚醫生建議使用剪刀貼近皮膚根部小心剪斷，醫療激光及美容光照脫毛通常無法直接作用於痣上毛髮，但可選擇絕緣針進行針拔脫毛（針脫毛）。

痣毛是脫髮救星？ 研究發現老化細胞隱含生髮關鍵

赤塚醫生引述國際研究團隊發表於科學期刊《自然》（Nature）的論文指出，研究人員注意到痣的部位容易長出毛髮，因而深入探索其生理機制。研究發現，構成痣的老化色素細胞會大量分泌1種名為「骨橋蛋白」（Osteopontin）的蛋白質。當研究人員將骨橋蛋白注入普通實驗鼠的皮膚後，注射區域成功長出濃密的毛髮。

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「福毛」或「寶毛」 白色細長毛髮背後原因揭秘

體表突然長出的白色細長毛髮，民間常稱為「福毛」或「寶毛」。赤塚醫生表示，俗稱的福毛是指原本不該長出長毛的部位，無故長出的白色長毛。坊間傳聞福毛能帶來好運，主張不應拔除。從科學的角度來看，福毛的形成原因至今尚未完全明朗，他推測可能與毛髮生長週期（毛週期）紊亂、荷爾蒙失調或基因遺傳有關。針對福毛的處理方式，赤塚醫生同樣建議避免使用毛拔，直接拔毛容易引致毛髮倒生（埋沒毛）或細菌感染引致毛囊炎，使用剃刀或剪刀從根部修剪才是安全之舉。

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