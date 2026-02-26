電單車「攝」大貨車爬頭被撞　車cam片瘋傳　網民鬧爆：拿命騎車

駕駛請勿跟車太貼，尤其是大型車輛。網上有「車cam（行車記錄儀）」影片瘋傳，在台灣有電單車跟在大貨車在路上駕駛，電單車想從貨車右邊「攝」入超車，可是待電單車駛到貨車旁邊，突然被捲至倒下，人車分離跌在地上。片主告誡其他人「騎車請遠離大車！謝謝」。



不少網民看後震驚，批評相關行為危險，「拿命騎車」、「腦子有什麼毛病嗎」。



影片見有電單車緊緊跟隨大貨車。（Threads@yunghofang）

電單車駛向大貨車右邊。（Threads@yunghofang）

不到兩秒便被撞至失平衡。（Threads@yunghofang）

電單車「攝」大貨車爬頭 車cam片瘋傳

有男網民在Threads上發布「車cam」片，從影片可見，台灣公路上有電單車跟在大貨車後面，但電單車靠右駛，並「攝」入大貨車右邊想超車，可是不到兩秒便突然被碰到跌倒，人車分離倒地，影片到此為止。

電單車司機失控跌倒，人車分離。（Threads@yunghofang）

不少網民批評電單車司機駕駛態度十分危險，累人累己。（Threads@yunghofang）

網民鬧爆危險：拿命騎車

影片引來網民留言指摘電單車司機，「他為什麼會認為自己超得過去？」、「腦子有什麼毛病嗎」、「真有勇氣，拿命騎車」、「要是再前面一些才摔車……就會上社會新聞了」。有人認為駛近大車十分危險，「我甘願在後面吃煙，也不要貿然靠近」。