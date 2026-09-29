上水阿叔坐電動輪椅駛出馬路！路口停定等綠燈開車　或已犯2宗罪

電動輪椅是代步工具，不是交通工具，不應駛出馬路！Facebook群組「馬路的事 (即時交通資訊台)」有網民上載照片，指今年9月23日大約傍晚6時，乘搭巴士經過上水保健路和清曉路交界時，巴士因應紅燈停車，樓主坐在上層車頭位置，見到巴士前方有1名男子乘坐電動輪椅，身處路旁行車線內，和巴士一樣在路口前停下，輪椅後方掛有1支拐杖。



巴士前方有1名男子乘坐電動輪椅，身處路旁行車線內，和巴士一樣在路口前停下，輪椅後方掛有1支拐杖。（Facebook群組「馬路的事 (即時交通資訊台)」圖片）

樓主笑言「阿叔都算係咁，紅燈停車綠燈開車」，帖文引來許多網民留言：

「真電動車」



「紅燈停車，都算『守法』」



「車長都唔敢跟『車』太貼，撞親佢就麻煩」



運輸署指出，輪椅屬行動不便人士的步行輔助工具，大部份適用於行人的道路規則及指引，同樣適用於輪椅使用者。（《淪落人》截圖）

運輸署指出，輪椅包括人手及電力推動輪椅，屬行動不便人士的步行輔助工具，大部份適用於行人的道路規則及指引，同樣適用於輪椅使用者，輪椅人士在橫過馬路時，應使用行人過路處，並遵守《過馬路守則》。

電動輪椅在法律上不被界定為「汽車」，使用者法律地位等同行人，故若在車道上疏忽危及安全，適用針對行人的《道路交通條例》第48條，若輪椅人士在道路上的行為屬於疏忽，危害自己或其他道路使用者，即屬犯罪，最高可被罰款2,000元。

電動輪椅在法律上不被界定為「汽車」，使用者法律地位等同行人。（《淪落人》劇照）

此外，香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第4（8）條亦適用於電動輪椅，如任何人在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎或駕駛，或以對公眾構成危險的速度或方式駕駛，可構成犯罪。運輸及物流局2025年2月在立法會會議上，回覆議員陳仲尼有關電動輪椅規管的提問，特別重申可按此條文處理不當使用電動輪椅的情況；相關罪行最高可判罰款2,000元及監禁3個月。

（Facebook群組「馬路的事 (即時交通資訊台)」）