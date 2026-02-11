九巴車長被指拒載輪椅婆婆　排隊客上車後關門　網民估原因撐無錯

有男子於網上發文發片批評1名九巴車長，質疑未有理會候車的輪椅婆婆，排隊乘客上完車後就關門駛走。大批網民看畢影片後，紛紛反斥樓主「斷章取義」，指出由於巴士站上方搭了棚架，有竹枝伸出，猜測車長起初未有留意到有輪椅婆婆候車，故未有泊近行人路，其後為了方便放下輪椅斜板，須先關門再往前駛近行人路，未見車長立刻駛離巴士站。



網民表示，「影頭唔影尾，我睇到個司機降低車身行前，準備開車門上輪椅客喎！都影咗咁耐，點解唔影埋個司機唔載個輪椅客直接走？係冇電？記憶體冇位？定係想老屈司機？」、「人哋邊有走啫？個司機要揸前少少先落到板仲要避棚架！」，也有網民猜測「唔知車上係咪已有輪椅，冇得評論」、「好多可能性：一埋唔到站、二車上輪椅位已被佔據、三司機以為你不是上他車」。



有男子於網上發文發片批評1名九巴車長，質疑未有理會候車的輪椅婆婆，排隊乘客上完車後就關門駛走。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該男子於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文批評道：「這個巴士車長，沒有理會輪椅阿婆上車，工人姊妹及途人大叫停車，仍然沒有理會，開車走？」

九巴車長遭質疑拒載輪椅婆婆

影片見到，多名長者排隊登上來往油塘及長沙灣（甘泉街）的214線九巴，有伯伯行動不便拿着拐杖，亦有婆婆拉着手推車，待最後1名排隊長者登車後，車長就關門，照顧着輪椅婆婆的女子及1名大媽立即開聲及揮手示意車長，她們仍未上車，聽到有把女聲驚訝說「咁都有㗎喎」。

影片：車長將巴士駛貼行人路再停下

車長隨後將巴士慢慢駛貼行人路再停下，聽到有把男聲說「佢攞埋啲，佢唔係唔搭你」，見到巴士站該處建築搭了棚架，上方有竹枝伸出。影片結尾樓主向後走遠，未有拍到輪椅婆婆是否成功上車。

網民指車長為避棚架：泊得太開，落唔到板

網民質疑樓主斷章取義，「片尾嘅放氣聲咪降低緊架巴士，你做乜cut咗個尾呀！」、「你段片結束都未見架巴士開走喎！」、「片尾司機將架車駛貼行人路，明顯就係要貼近行人路開板上輪椅啦，如果開車走點會駛貼行人路」。

有網民猜測車長關門是有原因，「係咪個司機泊得太開，落唔到板」、「可能有竹棚佢唔敢駛咁埋，隨時爆玻璃，到時全車客都唔使走」、「個傷健位俾人用咗，就要坐下1架」、「坐輪椅就推出啲畀司機見到你，怕太陽曬推到咁後邊個見到」。