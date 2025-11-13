女子帶輪椅長者截車　的士司機疑無視駛走　港男斥拒載網民不認同

網上不時有的士拒載行動不便長者的事件。有港男於網上發文公審1名的士司機，指1名女子在馬路邊揮手截車，身邊有名坐輪椅的長者，手上還抱住1個助行架，但的士司機未有理會，他質疑司機因見到有輪椅長者而假裝看不到，直接駛走「玩拒載」，又說他其後特意停在的士旁，看到司機並無接電話單。



部份網民認為樓主的指控證據不足，「無可能告得入拒載，你影唔到佢車頭有無暫停載客牌，你睇佢車尾有着頂燈，但係都有機會有掛暫停載客牌，疑點利益歸於被告，相反你而家係誣衊他人」。



該港男於Threads發文發片怒斥，「的士X，見人哋輪椅加老人家，照當睇唔到，玩拒載正X街嚟」、「人哋由上一盞燈揮定叫佢」、「佢條XX個頭擰咗過去望，望一望照畀油走」。

女子帶手抱助行架輪椅長者截車 疑遭的士拒載

港男指出，他之後特意停在的士旁，看到司機並無接了電話單，「唔好同我講佢有咩電話單接咗，我望到佢冇單接，3-40歲都咁XX街」。

目擊者指2人前一個燈號已截車 司機望一望駛走

影片見到，樓主前方有輛輪椅的士，路邊則有名穿粉紅色上衣的女子在揮手截車，其身旁有名坐輪椅的長者，手中還抱住1個長者助行架。當時位於中線的的士未有切線靠近路邊，直接向前駛走。樓主表示女子和長者在前一個燈號位置已揮手截車，的士司機曾「擰頭」望向兩人後駛走。

網民指證據不足：可能人哋有冚旗

帖文引來熱議，不少網民認為拒載證據不足，「可能人哋有冚旗啦」、「你停佢隔籬都知佢無單？的士接單有app、有zello、有電話、有傳統台，我就無能力單靠隔住窗望下就知有無單啦」、「憑嗰幾秒話睇到佢無接單，人哋去入氣又得，去屙屎又得，去交更又得，就算無冚旗去到呢個位打横架車埋去又話人停得衰」。

的士司機拒載可被記10分 判監6個月

的士記分制已於去年9月22日實施，涵蓋11項與的士司機相關行為，其中若的士司機拒載將被記10分，2年間被記滿15分或以上，首次可被停牌3個月，其後每次6個月。

濫收車費、故意拒載、拒絕駕駛至目的地，以及毁損、損壞或更改的士計程錶同樣可被扣10分。

根據香港法例第374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》，的士司機拒載屬違法行為，司機揀客亦可能會觸犯法例。任何人如違反有關法例，一經定罪，可處罰款1萬元及監禁6個月。