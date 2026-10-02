有片｜沙田男單車徑孭女踩風火輪飛馳　網民群斥危險：仲快過小巴

在香港道路、行人路或單車徑等公眾地方，使用未經登記領牌的電動可移動工具均屬違法！本港網絡瘋傳影片，顯示沙田有男子違規駕駛電動單輪車（俗稱「風火輪」），後方更背着1名女生，男方雙手環抱女子大腿，加上車速極快，倘若兩人失去平衡恐怕會跌倒受傷，引來網民紛紛批評行為危險，「咁玩法遲早出事」、「一炒兩個都會好傷，隨時害埋人」、「浪漫都要注意安全㗎，受咗傷做父母嘅好心痛」。



沙田近第一城有男子在單車徑違規駕駛電動單輪車，後方更背着女生，引來網民斥責危險。（「fb@車cam L（香港群組）」影片截圖）

根據香港法例，任何人不得在行人路或單車徑上使用電動可移動工具，當中包括電動單輪車，否則可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其附屬法例，一經定罪最高可被罰款1萬元及監禁1年。



男子單車徑駕駛風火輪 身後孭女飛馳

有網民在facebook「車cam L（香港群組）」分享長約10秒影片，顯示有搭乘小巴經過沙田大涌橋路的乘客拍下影片，在近第一城往石門濱景花園的路段，有男子駕駛風火輪在單車徑飛馳、後方更背着1名啡髮女子，之後急速轉彎下斜，他雙手往後環抱女子雙腿，只單靠身體平衡，但其時行人路有不少途人，甚至有長者推着嬰兒車，若然兩人失控從風火輪跌下，恐怕會傷及無辜路人。

在沙田大涌橋路、近第一城往石門路段，有男子背着女生並駕駛風火輪在單車徑飛馳。（「fb@車cam L（香港群組）」影片截圖）

行人路有不少途人，甚至有長者推着嬰兒車。（「fb@車cam L（香港群組）」影片截圖）

行人路有不少途人。（「fb@車cam L（香港群組）」影片截圖）

有途人正在跑步。（「fb@車cam L（香港群組）」影片截圖）

有長者則在慢行。（「fb@車cam L（香港群組）」影片截圖）

片尾2人急速轉彎下斜，若然失去平衡，恐會跌倒受傷。（「fb@車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民斥2人行為危險：隨時害埋人

許多網民驚呼危險，批評片中男女罔顧自身和其他途人安全，「車速仲快過架小巴」、「根本冇想到行人嘅安全」、「型到盡頭係……」、「唔係話黑心！咁玩法遲早出事」、「一陣兩個一齊仆X」、「條女一仆就頭落（地）先」、「輕則斷骨，重則冇命」、「生命無take two啊」。

浪漫都要注意安全㗎，受咗傷做父母嘅好心痛 網民意見

有部份沙田街坊則表示認出片中男女，有留言因此揶揄「天若有情風火輪篇」、「人哋天若有情，你（拍片者）就小巴單程」。

「暑假見過佢哋喺火炭，又係咁嘅姿勢飛過」



「見過好幾次，喺馬鞍山一帶出現，最鍾意孭住個女仔用風火輪喺度橫衝直撞」



「見過佢哋1-2次，仲要踩得勁快」



在香港使用電動可移動工具屬違法 可被罰款1萬元及監禁1年

警方過往曾重申，電動可移動工具不應與一般汽車共用路面，亦不適合在行人路或單車徑上使用。根據運輸署網頁顯示，在行車道、行人路及單車徑上使用「電動可移動工具」（例如：電動滑板車、電動單輪車、電動平衡車、電動滑板、電動單車等）可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其附屬法例，一經定罪，最高刑罰可被罰款1萬元，以及監禁1年。

運輸署近年就電動滑板車、電動單車或俗稱「風火輪」的電動單輪車等電動可移動工具，展開立法工作，研究是否可以安全使用，惟至今未有定案。換句話說，現時所有「電動可移動工具」的使用均可能違法，待將來完成立法程序，市民便可在香港合法地使用出產時已獲得認證的「電動可移動工具」。

（facebook@車cam L（香港群組））