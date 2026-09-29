解放軍無偵-7高空巡弋黃岩島　專家拆解雙翼無人機高空作戰優勢

【軍事】解放軍南部戰區昨天在黃岩島周邊組織海空聯合演訓，出動了無偵-7無人機、空警-500預警機及玉林艦、天門艦、青海湖艦等兵力，重點演練了偵察預警、快速機動、聯合搜救等實戰化課目。其中，中國自主研製生產的高空大型無人偵察機無偵-7格外引人注目。無偵-7有哪些特點，在黃岩島聯合演訓中承擔什麼角色？



亮相黃岩島的無偵-7無人機有哪些特點？

「無偵」，顧名思義就是「無人偵察機」，主要執行邊境偵察、領海及專屬經濟區巡邏、重點地區監視等任務。

解放軍此次黃岩島海空聯合演訓出動的無偵-7無人機。（央視新聞）

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中國之聲《烽線瞭望》軍事評論員傅前哨介紹，此次聯合演訓派出無偵-7無人機，正是看中了它具有高效能飛行、精準偵察能力等性能優勢，這與演訓中對南海廣闊海域持續監視、快速捕獲目標並引導打擊的實戰需求高度匹配。

傅前哨：無偵-7的特點是飛得高。它採用連接翼設計，也就是把兩個細長的機翼連接起來，形成一個框形結構，從而保證這兩個細長機翼的結構強度都比較大。這款高空無人偵察機的最高飛行高度在19000米至20000米。站得高看得遠，視角就更大，探測到的目標也就更多。無偵-7的飛行速度快，起飛之後能夠迅速抵達需要偵察的區域，快速投入偵察監視任務。

這款高空無人偵察機配備有非常先進的光電系統，在白天黑夜都能對地面、海面上的目標進行精準探測、跟蹤和觀察。當然它還有可能配備合成孔徑雷達，在複雜氣象條件下，探測地面或海面的目標。這兩套系統或者多套系統配合使用，就能保證這款無人偵察機能夠在各種各樣的條件下，都能精準地對相關區域的目標進行嚴密監視和觀察。

無偵-7早在2024年11月的第十五屆中國航展上就吸引了無數目光。當時，無偵-7全程自主飛行，跨越多省，並自主降落在廣東珠海金灣機場，這是大型無人機首次以這種方式進入航展現場參加靜態展示，展現出了強悍的遠程導航、衛星通信和自動控制能力。傅前哨認為，以無偵-7為代表的越來越多的先進無人裝備，近年來都在維護國家領土完整和海洋權益任務中展現出了強大的戰鬥力和震懾力。

中國空軍無偵-7無人機具備強悍的遠程導航、衛星通信和自動控制能力。（央視網）

傅前哨：隨着解放軍的武器裝備不斷提升，許多重型戰機都可以飛到南海進行相關巡邏，但是戰機的飛行速度比較高，留空時間相對比較短，因此我們還需要有一些長航時的、能夠長時間在南海地區上空進行相關偵察監視的平台。那麼無人機是一個比較好的選擇。

當然我們還有很多不同類型的遠程偵察無人機，能夠執行相應的使命任務。比如我們可以提供出口的彩虹系列無人機，翼龍系列無人機等。可以說在無人機體系裏，我們已經形成了配套的裝備，既有執行遠程偵察任務的平台，也有能夠執行長航時戰場監視和打擊的平台。

無人機盯梢、預警機指揮、護衛艦巡邏

值得注意的是，這次無偵-7並非孤立行動，而是與預警機和海面作戰平台，組成一套完整的海空聯合體系。「無人機盯梢、預警機指揮、護衛艦巡邏」，無偵-7在編隊防區外進行大範圍偵察，將獲取的目標訊息通過數據鏈傳回後方；預警機處理數據、彙總態勢，下發指令至戰機或水面艦艇實施打擊。中國之聲《烽線瞭望》軍事評論員宋曉軍介紹，這樣的配置不但形成了一條完整的偵察打擊鏈，更讓鏈條上的每一個兵種、每一款裝備的實力都得到了充分發揮。

宋曉軍說：

無偵-7採集數據傳輸到預警機、預警機上有人、有工作小組進行分析，變成一種真正的戰場態勢感知的訊息，再傳給相關的防空部隊，以及決策機構。無人機與預警機配合，在採集數據、處理數據就更加有安全性。

軍警聯動演訓指向鮮明、劃線立規，劍指何方？

近期，菲律賓在南海方向採取一系列動作，在中方節日期間採取挑釁行徑並煽宣炒作，嚴重違背了《南海各方行為宣言》，嚴重破壞了南海地區和平穩定。國防大學張弛介紹，這次演訓從力量上看，包括了軍隊和海警兩大力量，軍警協同，形成多維度懾壓。從裝備上看，包括了空中和海上的一系列先進裝備，強化立體封控，使對方的挑釁舉動無所遁形。從時機上看，既是對菲方惡意挑釁的及時回擊，又是對我們軍隊和海警戰備水平的實戰化檢驗。充分表明軍隊和海警始終枕戈待旦、隨時能戰，堅決挫敗任何倚外鬧海、挑釁滋事的行徑，絕不讓任何禍亂南海的圖謀得逞。

堅決挫敗任何倚外鬧海、挑釁滋事的行徑，絕不讓任何禍亂南海的圖謀得逞。（央視網）

張弛：這次演習最重要的意義，就是對菲方劃線立規，就是要讓它清醒認識到，在中方正當的主權權益、堅定的維權決心和強大的維權能力面前，無論它搞什麼小動作、拉誰站台，非法圖謀都不可能得逞。中方維護自身領土主權和海洋權益的決心堅定不移，堅定維護南海和平穩定。中國軍警力量始終保持高度戒備，堅決挫敗任何倚外鬧海、挑釁滋事的行徑，絕不讓任何禍亂南海的圖謀得逞。若菲方執迷不悟、一意孤行、繼續挑釁，中方必將奉陪到底，實施更加強有力的反制。到頭來，菲方只會求錘得錘，搬起石頭砸自己的腳。

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