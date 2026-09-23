台軍砸141億造獵豹輪式戰車　首次公開實彈射擊第二發就「卡彈」

【軍事】據台媒報道，台當局防務主管部門旗下「軍備局」生產製造中心今天上午邀請媒體前往「陸軍南測中心」，首次對外公開展示其研製的 「獵豹輪式戰車」。



為展示其性能，台防務部門特別安排了「車輛操作」、「實彈射擊」等表演項目，其中射擊表演環節包括火炮靜對動同步射擊、動對靜「獵-殲」模式射擊、靜對靜斜坡射擊和動對動射擊，以及炮塔遙控12.7毫米機槍和並列機槍射擊等內容。

台當局「軍備局」首次對外公開展示其研製的 「獵豹輪式戰車」。（YouTube@udn video影片截圖）

台軍「獵豹輪式戰車」首次對外公開實彈射擊展示畫面

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不過就在進行主炮第二發射擊時，卻遲遲不見炮彈出膛，經現場短暫等待後，確認炮彈「啞火」，場面一度十分尷尬，現場進行了約五分鐘的處置作業後，更換炮彈繼續完成了射擊。

針對主炮「啞火」一事，台防務部門「軍備局」202廠少將廠長陳健中表示，「世界上任何火炮都有可能出現啞火」，只不過今天到場媒體「運氣好」剛好碰到，根據標準處置程序等待兩分鐘後進行退彈排故，後續將回收彈藥進行故障分析，以推動後續的研發生產改進。

作為最早可追溯到「雲豹」裝甲車105毫米突擊炮型的武器項目，「獵豹輪式戰車」最初曾因車體過高的問題而多次遭到台軍方拒絕，項目反覆「上馬」「下馬」，直到最終大幅修改設計、降低車高後才得到台軍方認可。

陳健中稱，最新版本的D3樣車相比於D2樣車，整體降低了35釐米，達到2.95米左右，底盤也大幅改進，從原本的450馬力發動機換裝了600馬力的新型發動機，最高車速100公里/小時。此外，該車還號稱搭載了與M1A2T「同級別」的「獵-殲」火控系統和台灣自研低後坐力105毫米XT112坦克炮，後坐力降低至20噸，可「大幅提高命中率」。

根據目前規劃，按照台軍方地面作戰需求，「軍備局」所接到的生產要求數量為178輛，從明年起編列約570億元新台幣（約141億港元）預算，開始正式量產，2027年先行量產交付8輛，未來首先替換金、馬等「外島」地區以及「花東地區」（花蓮、台東）的M41D輕型坦克，企圖憑藉其高機動性參與港口、機場等關鍵基礎設施防禦作戰，以及掩護主力轉進至防禦陣地等任務。

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【本文獲《觀察者網》授權轉載。】