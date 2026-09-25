中美超遠距空戰博弈：美軍急推AIM-424導彈能追上解放軍PL-17嗎？

【軍事】中國大力發展遠程、超遠程空空導彈在20年前就開始了，但很長時間裏並未引起美國的注意。PL-15引起注意了，但要到5.7空戰（2025年5月7日爆發的印度與巴基斯坦邊境軍事衝突中的空中交火事件）後才引起震驚。美國研發超遠程空空導彈不是從5.7空戰開始的，但5.7空戰後大大加速。這和高超音速導彈的情況相似，2017年的廈門高超音速大會把美國驚醒了，70周年大慶閲兵時的東風-17迫使美國極大加速高超音速導彈的研發。



現在，已知的遠程、超遠程空空導彈有三種：

AIM-260、 AIM-174B、 AIM-424



AIM-260採用與AIM-120相同的外廓線，所有可以攜帶AIM-120的戰機都可掛載；AIM-174B實際上就是去掉助推級的SM-6艦空導彈；AIM-424是另一種超遠程空空導彈。

美軍戰機裝載的AIM-120空空導彈。（YouTube@DEFENCE CENTRAL影片截圖）

AIM-120開創了主動雷達制導中程空空導彈的先河，使得超視距空戰成為可靠、好用的空戰模式。俄羅斯R-77、歐洲「流星」、中國PL-12的發展都在不同程度上受到影響，定位也相似。

R-77M和「流星」採用火箭-衝壓發動機後，加大中段能量，擴大了射程和必殺區。R-77M後來下馬了，「流星」成為西方唯一可勉強稱為超遠程的空空導彈。當然，PL-15的雙脈衝更加先進，實戰射程達到180+公里，理論射程就只有想像了。

美國空軍在2017年就啟動AIM-260的研發了，要求在AIM-120的外廓線內，達到射程加倍。這是對標PL-15的，但更加緊湊、輕小。AIM-260已經進入最終測試，希望在2027年開始量產和部署。F-22、F-35、F-18E/F優先裝備，F-15E/X、F-16肯定緊隨其後。澳洲成為第一個外國用戶，估計日本、韓國和其他國家會爭先恐後，就看洛歇馬丁（Lockheed Martin）的產能能不能跟得上了。

PL-15更大、更重，但也意味着火箭發動機的要求更加「鬆弛」，不必追求AIM-260的極端緊湊和輕小，更加容易可靠地達到性能要求，或者說有更大的性能增強空間。殲-10C、殲-16、殲-20、殲-35都是按照PL-15的要求設計的，攜帶沒問題。PL-15在未來可能會發展摺疊彈翼的緊湊型號，便於增加殲-20和殲-35的機內攜帶數量。如果有發動機和導引頭方面的改進，也不應驚訝，最期待的是主動雷達-被動紅外的雙模制導，那將極大增強反隱身和抗干擾能力，不知道是否可以在現有基礎上改進，還是需要全新研製。

但中國空空導彈沒有停留在PL-15，而是接着研發了PL-16、PL-17。

「中國軍網」突然對外公開PL-17超遠端空對空導彈。（中國軍網）

有說法PL-16大體可看做光桿版的PL-15，大小、重量相仿，射程提高40-50%。如果AIM-260的射程終於趕上PL-15的話，PL-16就是下一個追趕目標。

PL-17則是射程可能達到350-500公里的超遠程空空導彈，重量和尺寸都更大，但對遠方的預警機、加油機、運輸機、反潛巡邏機是致命的威脅。殲-20可能需要外掛攜帶，殲-16外掛攜帶肯定沒問題。在第一島鏈就可以控制一大片西太平洋，與反艦導彈、高超音速反艦導彈等結合，使得美國航母和空中力量在西太平洋的作戰很困難。

美國海軍對這樣的威脅感受最深，急急忙忙「艦彈上天」，推出AIM-174B，其實就是去掉助推級的SM-6艦空導彈。SM-6是用SM-2的彈體和AIM-120的主動雷達導引頭結合而成的，「空彈艦用」挺成功，解決了「宙斯盾」的SPY-1無源相控陣雷達只有探測能力沒有制導能力的缺陷，SPG-62雷達可以提供制導，但火力通道有限。改用主動雷達導引頭後，還有由第三方概略引導進入必殺區後自主追蹤的模式，也就是A射B導。

現在繞了一圈，回到空戰使用，也可以反過來看做給AIM-120換上SM-2的彈體和發動機，射程自然大大增加，據稱達到400公里級。但至今只有美國海軍的F-18E/F有外掛能力，美國空軍沒有意向裝備。這不奇怪，SM-6是海軍的標準彈種，艦隊已經熟悉。空軍沒有這東西，需要完全新的維修、裝彈體系。

這東西也實在太大太重，但圖中直接用了SM-6的數據，比AIM-174B更大更重，太誇張了。F-18E/F在理論上可以攜帶4-6枚，但那也只是勉強能飛起來了。

美國海軍似乎是把AIM-174B作為過渡型號使用的，接着又推出AIM-424。這是全新的空空導彈，一開始還傳說可能是世界上唯一的兩級空空導彈。AIM-260據說採用雙脈衝，有人把雙脈衝等同於兩級火箭，沒什麼不可以，但和嚴格意義上的兩級火箭還是不同，至少第一級的空殼重量沒法拋棄。

空空導彈基本上都使用單級推進。兩級推進可以增加射程，這不是秘密，但重量和複雜性大大增加。現在公布的AIM-424也看不到下面級，有可能只是上面級，作為基本的遠程空空導彈。但波音LRAAM是清楚地具有兩級的，也因此異常巨大。波音和美國空軍都沒有說明過什麼飛機才能攜帶這樣的龐然大物。不過現在知道，AIM-424是雷神公司（Raytheon）的，沒有波音（Boeing）的事，看來也沒有二級火箭的事。

已知AIM-424能在F-35機內攜帶，這是測試設備彈，外廓線與實彈相同。（美國海軍官網）

DARPA還在推進射程高達1600公里的超級空空導彈。還是那個問題：什麼戰機才帶得動這樣的龐然大物。

除了AIM-260確定要投入批量生產和使用，AIM-174B和AIM-424的使用前景不明，還有一擁而上、病急亂投醫的感覺。現在知道，AIM-424長4.11米，直徑340毫米，翼展670毫米，重量680公斤，射程460+公里，破片式戰鬥部。相比之下，AIM-174B長4.72米，直徑343毫米，翼展1.57米，重量860公斤，射程也是460+公里。

在特朗普1.0的時候，中國高超音速導彈的進展超出美國的意料，美國在國防部主管科研的副部長麥克·格里芬的領導下，三軍齊上、各顯神通。一時間，各式高超音速項目紛紛出現，大有炸平廬山之勢。幾年下來，大部分偃旗息鼓。這不是砸錢、搞運動就行的。

現在超遠程空空導彈有類似感覺。行不行，只有幾年後看了。

但中國早就開始了，現在只是在悄悄收穫成果。在美國空海軍還在無頭蒼蠅一樣亂轉的時候，悄悄把先進空空導彈裝上戰機了。

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